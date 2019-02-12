2019-02-12T11:40:11+03:00
Происшествия

Таксист-гонщик, для поимки которого под Владимиром выстроили «живой щит», арестован на 7 суток

Его обвинили в оставлении места ДТП
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Вечером 11 февраля Ленинский суд города Владимира вынес решение о наказании 28-летнего жителя Волгограда, который в минувшую субботу «поставил на уши» всю службу ДПС Владимирской области. Приговор не суровый - 7 суток административного ареста. Привлекли гонщика по статье 12.27 ч.2 Административного кодекса РФ - «оставление водителем места ДТП, участником которого он является».

Фактически, получается, что наказан он как раз за свою выходку во время проезда через «живой щит». На своей «Шкоде Рапид» лихач врезался в автомобили, выстроенные около поста ГИБДД, но не вышел из машины, а рванул дальше, чуть не сбив на дороге полицейского. При столкновении «Шкоды» с кордоном из автомобилей оказались повреждены две машины гражданских - «Лада Приора» и «Лада Ларгус». Несмотря на то, что в автомобилях никто не пострадал, по всем законам - это ДТП, а значит, водитель не имел права уезжать с места происшествия.

Напомним, таксист из Волгограда в «Шкоде Рапид» с московскими номерами привлек внимание патруля ГИБДД в середине дня в субботу, 9 февраля, в Коврове. Лихач вел себя на дороге неадекватно, гнал с превышением скорости, выезжал на встречную полосу, на требования полиции остановиться не реагировал. Так он промчался до самого Владимира, и уже на выезде в сторону Москвы на стационарном посту ГИБДД его попытались задержать. Сотрудники полиции остановили поток автомобилей, на дороге образовался затор, в который и въехал неадекватный гонщик. Однако из машины его извлечь не сумели, и он рванул дальше.

Эксклюзив: Задержание волгоградского таксиста во Владимирской области.

Вторая попытка была сделана около Лакинска - там тоже перекрыли поток автомобилей, образовав затор. Гонщик остановился и был задержан.

На допросе он заявил, что не помнит, как гнал по трассе М-7 и не понимает, зачем это сделал. Следов алкоголя и запрещенных веществ ни в его крови, ни в машине не обнаружено.

Свою вину 28-летний таксист признал, но, так как это было не первое его нарушение ПДД, суд решил не ограничиваться штрафом, а отправил его под арест.

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Вечером 9 февраля на одной из улиц Коврова сотрудники ДПС заметили «Школу Рапид», нарушившую правила. Несмотря на требования полиции, останавливаться водитель иномарки не стал, а помчался дальше в сторону Москвы.

«У гаишников не было другого выхода»

Остановить гонщика, ехавшего с большой скоростью и постоянно выскакивающего на встречную полосу, пытались на протяжении всех 80 километров между Ковровом и Владимиром. Однако этого сделать не удалось даже на Пекинке в черте Владимира, хотя она перегорожена из-за ремонта. Как объяснили в УМВД по Владимирской области, водитель игнорировал требования остановиться, а использовать спецсредства полицейские не смогли из-за плотного потока машин (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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