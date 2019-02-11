Участники «живого щита» под Владимиром: «Нас никто не предупредил, что происходит»

Вечером 9 февраля на одной из улиц Коврова сотрудники ДПС заметили «Школу Рапид», нарушившую правила. Несмотря на требования полиции, останавливаться водитель иномарки не стал, а помчался дальше в сторону Москвы.

«У гаишников не было другого выхода»

Остановить гонщика, ехавшего с большой скоростью и постоянно выскакивающего на встречную полосу, пытались на протяжении всех 80 километров между Ковровом и Владимиром. Однако этого сделать не удалось даже на Пекинке в черте Владимира, хотя она перегорожена из-за ремонта. Как объяснили в УМВД по Владимирской области, водитель игнорировал требования остановиться, а использовать спецсредства полицейские не смогли из-за плотного потока машин.

Задержание таксиста.

Задержать гонщика силовики попробовали около стационарного поста ГИБДД под Юрьевцем. И построили для этого «живой щит» из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские просто останавливали проезжавшие мимо автомобили и показывали, где встать. Очевидцы говорят, что не сразу поняли, почему их остановили и что вообще происходит.

- Нам ничего не объясняли, может, они это говорил в рупор, но у нас играла музыка и окна закрыты были, мы ничего и не слышали. Позже, когда открыли окно, было слышно: говорили, что эта машина едет по встречке. Автомобилей остановили прилично. Но простояли мы не долго – минуты три-четыре, а потом сразу уехали, нас не задерживали больше, - рассказывает Анастасия Безножкина, пассажир одной из машин, выставленных в заслоне.

Удивительно, но не все водители, оказавшиеся живым заслоном, возмущаются действиями полицейских. Некоторые считают, что у силовиков просто не было времени вывести всех пассажиров из автомобилей, ведь до последнего было не ясно, куда свернет гонщик. А когда передали по рации, что он проехал поворот на аэропорт Семязино, до встречи оставалась пара десятков секунд.

- Был не щит, а перекрыто движение. В соответствии с этим образовалась пробка. В Лакинске точно такой же «щит» получился, просто там никто не снял и не начал кудахтать, что людей, видите ли, какой то опасности подвергли. Если не перекрыли бы движение на Юрьевецком посту, все происходило бы дальше в потоке, и кто знает, скольких водителей с дороги столкнул бы неадекват. Гаишник показывал как встать, и мелкие авто в сторону показал поставить, а большие машины ближе к возможной точке столкновения поставили. Тупо было движение перекрыто, для того, чтобы уменьшить шанс, что пострадают люди в месте, - говорит Владимир, оказавшийся в начале колонны автомобилей.

Погоня за таксистом.

Так выглядит машина задержанного

В Лакинске поставили «живой щит» снова

Правда, заслон под Юрьевцем не помог остановить нарушителя: он затормозил всего на несколько секунд. Полицейские окружили автомобиль, начали бить по стеклу и кузову, но не сумели открыть иномарку. Гонщик, которым оказался двадцативосьмилетний таксист из Волгограда, успел проехать еще около двадцати километров до соседнего городка Лакинск, где его все же задержали. По словам очевидцев, там выстроили точно такой же «живой щит» из проезжавших легковушек. И на этот раз эффективно

- Его задержали около багажника моей машины. У меня сложилось впечатление, что его загнали, как волчонка. У него было такое непонимающее лицо… Его бросили в грязь, хотя надеть наручники можно было и по-другому, - говорит москвичка Елена, ставшая свидетелем задержания.

На допросе волгоградец заявил, что не помнит, как и почему уезжал от полиции, но говорил, что за ним «гналась смерть». При этом парень не был под воздействием наркотиков или алкоголя, в иномарке, принадлежащей его отцу, запрещенных веществ тоже не нашли. Кстати, ранее молодой человек не раз нарушал ПДД и даже лишался прав. Сейчас гонщик находится в следственном изоляторе, в ближайшие дни должен состояться суд об избрании меры пресечения.

Машину гонщика изрядно помяло

Кто заплатит за ремонт?

К счастью, никто из людей в «живом щите» не пострадал. А вот некоторым машинам повезло меньше. По официальной версии, пострадало четыре автомобиля. Кто и как будет компенсировать их владельцам ремонт – вопрос открытый.

- Водители обязаны предоставлять транспортное средство полиции в ситуациях, предусмотренных законодательством, в ситуации крайней необходимости при условии, чтополиция поставит в известность владельца и воспользуется именно имуществом. В этом случае им обязано заплатить государство. Федеральный закон «О полиции» называет конкретные случаи, в которых такое допускается, но случай около поста ГИБДД в Юрьевце к ним не относится. Там просто остановили автомобили и не предупредили никого об опасности, не попросили покинуть машины, тем самым поставили жизнь граждан под угрозу, не предупредили, что происходит и что имущество может пострадать. Добиться компенсации можно через суд, признав действия сотрудников ГИБДД противоправными. Кроме того, в первую очередь полицейские должны использовать транспортные средства, принадлежащие предприятиям или госорганам - свои машины или поставить автобус поперек полосы, предварительно вывести людей, - говорит юрист Екатерина Гришина.

Сейчас владимирцы, недовольные действиями полицейских, готовят коллективное заявление в прокуратуру.

- Я не хочу, чтобы люди попали в такую ситуацию еще раз. По делу «живого щита» заявления подготовлены, кто хочет ознакомиться с содержанием и подписать, прошу подъехать по адресу: город Владимир, улица Гражданская, 1а (ост. Студеная Гора), 1 этаж. Не призываю к увольнениям и «чисткам», хочу получить правовую оценку данного происшествия и избежать подобного в будущем, - говорит инициатор сбора подписей Александр Акопов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Автомобили в «живом щите» должны быть без людей

Алексей Монахов, владимирский автомобильный юрист:

- В законе «О полиции» есть такое положение: в случаях, не терпящих отлагательств, вы обязаны предоставить транспортное средство. Такая же формулировка - «предоставлять транспортное средство» - есть в правилах дорожного движения. Но как именно его предоставлять и использовать, законы не указывают. Возможно, указания на это содержатся в приказах МВД с грифом ДСП: только ли управлять машиной или выставлять ее для заслона. Исходя из моего понимания этих формулировок, речь идет об использовании транспорта без участия самого гражданина. Поскольку в том же законе «О полиции» сказано: задача полиции - обеспечение безопасности людей. Транспортное средство может затребоваться для пресечения преступлений, преследования лиц, их совершивших или подозреваемых.

По требованию владельцев транспорта органы ГИБДД возмещают в установленном законом порядке ущерб, возмещенный убытками.

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Полицейские гнались за нарушителем сто километров

Водителя «Шкода Рапид» полицейские попытались задержать вечером, в начале шестого, 9 февраля на одной из улиц Коврова. Он привлек внимание правоохранителей, выехав на встречную полосу и промчавшись на красный свет. Останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД он не стал. Полицейские преследовали автомобиль по федеральной трассе, но водитель иномарки, гнавший с большой скоростью, без проблем проскочил «Пекинку», на которой идет ремонт. Бетонные блоки и пластиковые барьеры его не остановили (продолжение).

Владимирских гаишников, выставивших «живой щит» на Пекинке, проверит комиссия из московской ГИБДД

Свою проверку уже начал и региональный Следственный комитет

С понедельника сотрудники центрального аппарата ГИБДД начнут во Владимире масштабную проверку прогремевшего на всю страну случая с "живым щитом" на Пекинке. Московским полицейским предстоит изучить все обстоятельства задержания гонщика-нарушителя на трассе М-7.

Напомним, 9 февраля двадцативосьмилетний таксист из Волгограда на «Шкоде», принадлежащей его отцу, протаранил несколько машин около поста ГИБДД в Юрьевце. Полицейские преследовали его еще от Коврова, где водитель грубо нарушил правила дорожного движения и несколько раз проигнорировал требования сотрудников ГИББД остановиться. Постоянно выезжая на встречную полосу и задевая другие автомобили, он доехал до стационарного поста ГИБДД около Юрьевца на выезде на Москву. Там полицейские попытались задержать его с помощью «живого щита», который выстроили из проезжавших мимо легковых машин. Причем водители и пассажиры оставались в этих машинах (продолжение)