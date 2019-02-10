Владимирских гаишников, выставивших «живой щит» на Пекинке, проверит комиссия из московской ГИБДД

С понедельника сотрудники центрального аппарата ГИБДД начнут во Владимире масштабную проверку прогремевшего на всю страну случая с "живым щитом" на Пекинке. Московским полицейским предстоит изучить все обстоятельства задержания гонщика-нарушителя на трассе М-7.

Напомним, 9 февраля двадцативосьмилетний таксист из Вологды на «Шкоде», принадлежащей его отцу, протаранил несколько машин около поста ГИБДД в Юрьевце. Полицейские преследовали его еще от Коврова, где водитель грубо нарушил правила дорожного движения и несколько раз проигнорировал требования сотрудников ГИББД остановиться. Постоянно выезжая на встречную полосу и задевая другие автомобили, он доехал до стационарного поста ГИБДД около Юрьевца на выезде на Москву. Там полицейские попытались задержать его с помощью «живого щита», который выстроили из проезжавших мимо легковых машин. Причем водители и пассажиры оставались в этих машинах,

По словам очевидцев, гонщик врезался в автомобили, сильно повредив один из них, где сидел ребенок. Полицейские попытались открыть машину нарушителя, но не успели – остановившись на несколько секунд, водитель «Шкоды» помчался дальше в сторону Москвы. Задержать его удалось только в Лакинске после сорокаминутной погони.

Сейчас очевидцы аварии собирают подписи для обращения в прокуратуру, считая, что полицейские должны были ставить заслон из фур или использовать шипы. Сами представители регионального УМВД поясняют, что использовать спецсредства для остановки опасного гонщика у них не было возможности из-за плотного потока машин.

История наделала столько шума (в том числе и потому, что комментариев от владимирской ГИБДД пришлось ждать почти сутки), что с проверкой из Москвы прислали сотрудников центрального аппарата госавтоинспекции. Они проанализируют всю информацию, в том числе показания очевидцев, и дадут оценку действиям руководителей и сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области. Свою проверку уже проводит и региональный Следком.

- Детально изучаются действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Следствием также дается оценка ситуации, связанной с обстоятельствами применения насилия к представителям власти. В органах полиции уже истребованы необходимые видеозаписи, материалы и документы, в ближайшее время будут опрошены участники событий, в том числе очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина.

Задержанного гонщика уже допросили полицейские. По его словам, он не помнит погоню и уверяет, что не понимал, что делает, хотя при задержании у него не нашли признаков алкогольного или наркотического опьянения.