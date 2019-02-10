Гонщик протаранил «живой щит» в Лакинске

Водителя «Шкода Рапид»полицейские попытались задержать вечером, в начале шестого, 9 февраля на одной из улиц Коврова. Он проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться, выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил двигаться в сторону Москвы. СОтрудник ГИБДД преследовали автомобиль по федеральной трассе. Водитель иномарки без проблем проскочил «Пекинку», на которой идет ремонт, бетонные блоки и пластиковые барьеры его не остановили.

- Я ехала в сторону Владимира по трассе М-7, в районе поворота на Камешково видела эту машину. Она вела себя странно – мигала фарами, виляла на дороге, специально выезжал на встречку. Выехал перед автобусом с людьми, и автобус, уходя от лобового столкновения, чуть не перевернулся, потом также выехал несколько раз перед фурами, затем начал прижимать меня, сталкивая к обочине, - рассказала одна из очевидцев Светлана. – За мостом перед Боголюбово стояла машина ДПС, я и еще один водитель сообщили им о неадекватном водителе, и они включили мигалки и понеслись за ним.

Как рассказывают свидетели происшествия, стрелять по колесам нарушителя полицейские не стали, зато около стационарного поста ГИБДД под Юрьевцем решились преградить ему дорогу «живым щитом» - легковыми машинами, в которых находились люди, в том числе дети. По словам очевидцев, гонщик сильно повредил один из автомобилей, в котором находился ребенок, но это задержало его лишь на несколько секунд. Сотрудники ГИБДД попытались открыть в этот момент дверь иномарки, но не сумели, а водитель автомобиля рванул с места и продолжил путь в сторону Москвы. Остановить его смогли только в Лакинске.

- В Лакинске полиция остановила движение, там пять нарядов было. В конце города была пробка, я сначала не понял почему. Стоял в правом ряду, мимо пронеслась вдоль отбойника белая тачка. Следом появились гайцы, человек десять бежали. Позади меня эта «Шкода» разнесла отбойник и снесла бампер у легковухи, потом он разодрал себе бок о фуру и метров через двести встал, - рассказывает Роман Кузнецов, ставший свидетелем задержания.

Водители, бывшие на трассе в это время предполагают, что гонщик находился под воздействием наркотиков. В общей сложности полицейские гнались за ним около ста километров, а вся погоня заняла чуть меньше часа. Владимирцы, видевшие невероятную гонку, недоумевают, почему полиция не выставила щит из фур или не раскатали шипы.

- Водитель допустил столкновения с движущимися во попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал. Применение сотрудниками полиции специальных средств для остановки автомобиля в условиях плотного транспортного потока было невозможным. С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции открыть транспортное средство, водитель резко возобновил движение. В 17:45 на 150 километре автодороги М – 7 «Волга» данный автомобиль был остановлен, а водитель был задержан. Им оказался житель города Волгограда 1990 года рождения, работающий водителем такси. В ходе проверки установлено, что данный гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также ранее лишался права управления транспортным средством. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявлено. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается. В результате действий водителя четыре транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет. По данному факту руководством УМВД принято решение о проведении проверки, в ходе которой также будет дана оценка действиям сотрудников полиции, - прокомментировал ситуацию врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов.