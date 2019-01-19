Чиновница, рекомендовавшая "постирать занавески" в струнинской больнице, провела в учреждении субботник

- Очень важная инициатива, я не могла не принять участие, - говорит вице-губернатор по социальным вопросам из Владимирской области Марина Чекунова, крася дверь медкабинета в струнинской поликлинике. Чиновник самого высокого уровня принимает участие в субботнике, который было решено провестив Струнино на фоне всех скандалов за последний год.

Так выглядит здание больницы снаружиФото: Артем Бендрик

Кроме того, именно Марина Чекунова на встрече с сотрудниками больницы 11 января сказала про то, что нужно навести чистоту в учреждении. У медработников это не вызвало негодования. Зато вызвало у журналистов, которые вырвали слова из контекста и преподнесли их в таком виде: "чиновница заставила врачей стирать занавески".

На самом деле фраза звучала так: "Сказать, что все очень плохо и это сплошная трагедия - нельзя. Очень многие вещи зависят от нас с вами, от нашей работы, банально от того, какая у нас регистратура. Я зашла в это здание и очень удивилась. Порожки не чищенные, регистратура с решеткой… Давно такого не видела. Откройте решетку, откройтесь людям. Почистите вход, помойте пол, постирайте занавески, поменяйте плакаты, уберите увядшие цветы, сделайте как-то чисто, аккуратно, - заявила Чекунова. - Это тоже очень важно для посетителей и их здоровья. В департаменте мне так и сказали, что больница начинается с врача в чистом, накрахмаленном халате".

Помогал Чекуновой директор департамента здравоохранения Алексей МозалевФото: Ольга МАКАРОВА

Но так как скандал вышел на федеральный уровень, в областной администрации решили принять участие в субботнике. Начался он еще в пятницу, 18 января. Тогда в больнице почистили стены от плесени.

А 19 января в 11.00 в амбулаторно-поликлиническое отделение струнинской больницы вошла Марина Чекунова. Она сразу взяла кисточку, банку с белой краской и прошла к двери кабинета №5. Красила ее чиновница вместе с одним из медиков-волонтеров. По соседству с ней дверь красил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

Волонтеры чистят снегФото: Ольга МАКАРОВА

- Всего же в субботнике принимают участие 42 волонтера-медика, - рассказал и.о. главврача Александровской центральной районной больницы Павел Морозов. - Они приехали со всей области. Еще и местные жители нам помогают. Большинство убирает снег с территории. Кое-кто моет полы и красит столбы.

Весь инвентарь больница привезла со своего склада. Однако краску купили все-таки волонтеры.

Волонтеры моют окна и стеклаФото: Ольга МАКАРОВА

Субботник должен закончитсья часам к 14. После этого поликлиника продолжит работу в обычном режиме.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До конца 2019 года в Струнино будут отремонтированы два корпуса, где располагаются терапевтическое, офтальмологическое и неврологическое отделения. На эти цели из областного бюджета выделено 25 млн рублей. На данный момент уже отремонтированы корпуса №3 и №4, отделение неврологии в корпусе №1 и детская поликлиника. Последняя откроет свои двери уже в понедельник, 21 января.

СПРАВКА "КП"

Больница крошечного поселка Струнино во Владимирской области (население - 13000 человек) уже прославилась на всю Россию. Причем слава эта недобрая.

В июле на прямой линии президентом Владимиром Путиным активисты из Струнино пожаловались, что в их поселке закрывают детскую поликлинику, а взрослая в ужасном состоянии. Президент поручил местной власти - тогда это была губернатор Светлана Орлова и ее команда - разобраться. Жителям Струнино быстро пообещали ремонт и даже начали его делать, и тема затихла.

Однако после выборов в сентябре, на которых победил губернатор Владимир Сипягин, Струнино не уходит из сюжетов федеральных телеканалов. Буквально каждое слово, сказанное кем-либо о местной больнице, становится "громкой" темой. Власти Владимирской области каждую неделю встречаются с жителями, объясняют, как идет ремонт, но проблемы возникают даже из этих встреч.

В какой-то момент во Владимирскую область приезжал даже главный психиатр России (подробнее)