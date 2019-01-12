Вице-губернатор Владимирской области Марина Чекунова пообещала решить проблемы струнинской больницы, взамен попросив о чистоте

Больница крошечного поселка Струнино во Владимирской области (население - 13000 человек) уже прославилась на всю Россию. Причем слава эта недобрая.

В июле на прямой линии президентом Владимиром Путиным активисты из Струнино пожаловались, что в их поселке закрывают детскую поликлинику, а взрослая в ужасном состоянии. Президент поручил местной власти - тогда это была губернатор Светлана Орлова и ее команда - разобраться. Жителям Струнино быстро пообещали ремонт и даже начали его делать, и тема затихла.

Однако после выборов в сентябре, на которых победил губернатор Владимир Сипягин, Струнино не уходит из сюжетов федеральных телеканалов. Буквально каждое слово, сказанное кем-либо о местной больнице, становится "громкой" темой. Власти Владимирской области каждую неделю встречаются с жителями, объясняют, как идет ремонт, но проблемы возникают даже из этих встреч.

Больница в жутком состоянииФото: Артем Бендрик

Так получилось и 11 января, когда ВРИО замглавы Владимирской области по социальной политике Марина Чекунова решила провести очередную встречу с персоналом больницы и недовольными активистами. Вообще основная проблема в том, что здание сильно изношено, и сейчас надо решить - строить новое или реконструировать старое.

Здание, в котором и прошла встреча, действительно, в жутком состоянии. На полу грязь, о бахилах у пациентов и речи нет. По полу ползали пауки! На столе были сложены старые больничные простыни, за спинами чиновников стояли старые, пыльные компьютеры. А в это время, на минуточку, в поликлинике до сих пор идет прием больных.

В таком помещении Марина Чекунова и пыталась устроить диалог со струнинскими активистами.

Врачи охотно шли на диалог.Фото: Артем Бендрик

- Сказать, что все очень плохо и это сплошная трагедия - нельзя. Очень многие вещи зависят от нас с вами, от нашей работы, банально от того, какая у нас регистратура. Я зашла в это здание и очень удивилась. Порожки не чищенные, регистратура с решеткой… Давно такого не видела. Откройте решетку, откройтесь людям. Почистите вход, помойте пол, постирайте занавески, поменяйте плакаты, уберите увядшие цветы, сделайте как-то чисто, аккуратно, - заявила Чекунова. - Это тоже очень важно для посетителей и их здоровья. В департаменте мне так и сказали, что больница начинается с врача в чистом, накрахмаленном халате.

Никто, кстати, не возразил. Да и вообще все обсуждение "грязи в поликлинике" заняло около четырех минут из трехчасовой встречи, которая была посвящена многочисленным проблемам с медициной в Александровском районе. Но журналисты федеральных каналов точечно выцепили именно это, и по СМИ понеслось "чинуша посоветовала сотрудникам разрушенной больницы постирать занавески".

А сам разговор о ремонте струнинской больницы прошел в довольно позитивном ключе: без выкриков с места, с полным взаимоуважением. Чиновница выслушала все, ответила каждому, записала все проблемы. Добавив, что все должны понимать, что "она не золотая рыбка и в миг решить все проблемы невозможно", но “вместе мы справимся”.

В полуразрушенном здании идет прием пациентовФото: Артем Бендрик

Взамен попросила лишь об одном - не “забивать” на больницу, пока она еще стоит.

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9 января скандальная ситуация со строительством Струнинской больницы могла наконец перейти из режима протестов и митингов в режим диалога и строительства. Но, видимо, кому-то нужнее именно скандалы, а не результат. Когда в первый рабочий день нового года в департаменте здравоохранения назначили встречу с инициативной группой жителей, от диалога уклонились не чиновники, а именно жители (редкий случай). (Продолжение здесь...)