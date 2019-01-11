Вам больницу или митинг?

9 января скандальная ситуация со строительством Струнинской больницы могла наконец перейти из режима протестов и митингов в режим диалога и строительства. Но, видимо, кому-то нужнее именно скандалы, а не результат. Когда в первый рабочий день нового года в департаменте здравоохранения назначили встречу с инициативной группой жителей, от диалога уклонились не чиновники, а именно жители (редкий случай).

Полгода окопной борьбы

На встречу с активистами приехали врио первого вице-губернатора по социальной политике Марина Чекунова и директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв. Однако струнинцы, узнав, что на встрече присутствуют журналисты, члены Ассоциации защиты прав пациентов и Врачебной палаты Владимирской области, почему-то не захотели общаться! Всю встречу они простояли в коридоре, дожидаясь возможности пообщаться с чиновниками за закрытыми дверями. А журналистов отталкивали и кричали на них. Хотя, казалось бы, когда у тебя проблема - ты хватаешь любого журналиста и изливаешь эту проблему на него. Но в Струнино не так.

Скандал вокруг больницы в Струнино разгорелся 7 июня. На «прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным дозвонилась инициативная группа местных жителей. Жители Струнино жаловались, что детская поликлиника в городке закрыта, а больница в стадии постоянного ремонта и тоже почти не работает. Президент попросил тогдашнего губернатора Светлану Орлову разобраться.

В тот же день в Струнино высадился десант: экс-директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин, глава администрации района Игорь Першин, представители Александровской и Струнинской больниц. Через 2 дня со струнинцами пообщалась Светлана Орлова. Детскую поликлинику обещали сохранить и привести в порядок, здание больницы - отремонтировать. Работы пошли.

Но после победы на выборах губернатора Владимира Сипягина скандал разгорелся по-новой. По федеральным каналам прокатилась волна сюжетов о ремонте больницы в Струнино - каждый с упреком в адрес новой власти и несчастными жителями, страдающими без больницы. Мол, люди в отчаянии и готовы выйти на улицы.

Они и вышли - 8 января возле местного дома культуры на митинг пришли около ста человек. Активисты требовали не только ускорения ремонта, но и открытия в струнинской больнице дерматологического и психоневрологического отделений. Для справки, население Струнино - 13 тысяч человек.

Эксперимент за счет государства

Власти области народный гнев услышали и позвали всех активистов на встречу. Но люди при журналистах повторять свои претензии не захотели. В итоге чиновники объясняли свою позицию только журналистам.

- Ремонт должен закончиться до конца 2019 года, - сказала и.о. вице-губернатора Марина Чекунова. - На его затягивание повлияли несколько факторов. Во-первых, перед выборами предыдущая власть обещала больше, чем могла выполнить. Например, в июне было решено отремонтировать дополнительно еще два объекта. Что сразу же увеличило сроки ремонта. Во-вторых, многое можно было бы сделать быстрее, если бы не 44-ФЗ. По нему мы вынуждены все работы выставлять на конкурс. А это замедляет процесс.

После этого Марина Чекунова сказала, что вопрос переноса сроков окончания ремонта на конец 2019 года согласован с Минздравом и лично Вероникой Скворцовой.

Интереснее с закрытием двух отделений. Местные жители хотят сохранить психиатрическое отделение на 40 коек и дерматологию на 26 коек (на 13000 населения).

- Сейчас в Струнино работают психиатр и дерматолог, которые осматривают граждан и назначают им лечение, - сказал директор облздрава Алексей Мозалев. - А стационарную помощь можно, по закону, оказывать только тем, кто нуждается в постоянном контроле со стороны врачей. Таких немного, поселок маленький.

- Если же койки будут пустовать, то их никто не будет оплачивать, - добавила тут же Марина Чекунова. - На данный момент вспышки по этим заболеваниям в городе не прогнозируется. Соответственно, от областных властей, по сути, требуют провести эксперимент за государственный счет.

При этом те жители Александровского района, которые остались в зале, подтвердили, что до Александрова ехать минут десять, и общественным транспортом добраться не проблема.

- Просто им удобно, а то, что это удобство будет оплачено за счет других, людей не волнует, - сказал представитель организации по защите прав пациентов Александровского района.

Не получен ответ только на один вопрос - кто и зачем делает из Струнино «мину замедленного действия» под областными властями.