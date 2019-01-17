2019-01-16T17:36:10+03:00
Общество

Главный психиатр России решит, нужно ли в Струнино психиатрическое отделение

На этой неделе в скандально известной больнице побывали ведущие специалисты страны по психическим и венерологическим заболеваниям
Вероника ПАНИНА
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Зураб Кекелидзе, Алексей Мозалев и Марина ЧекуноваЗураб Кекелидзе, Алексей Мозалев и Марина ЧекуноваФото: Администрация Владимирской области
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Больницу в Струнино продолжает лихорадить. На этой неделе там побывали главный психиатр России Зураб Кекелидзе и заместитель директора по научной работе Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Алексей Кубанов.

Напомним, одной из претензий струниниских активистов к областной власти является закрытие психоневрологического и дерматовенерологического отделений. Они (активисты) утверждают, что специализированная помощь такого рода им необходима. Вот федеральные специалисты и приехали, чтобы оценить, насколько эти два отделения нужны в поселке с городе с населением 13000 человек.

Профессора Зураба Кекелидзе, который посетил струнинскую больницу 15 января и встретился с активистами, сопровождали врио первого вице-губернатора Марина Чекунова, директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв и главный психиатр Владимирской области Александр Берсенев.

Активисты рассказали, что до того, как струнинская больница стала потихоньку выходить из строя, здесь было психиатрическое отделение на 40 коек. Однако, как выяснил федеральный эксперт, использовалось отделение неэффективно. 20 процентов пациентов с хроническими заболеваниями вообще должны не лечиться в стационаре, а находиться в психоневрологическом интернате.

По словам профессора Зураба Кекелидзе, чтобы психиатрическое отделение эффективно работало, в нем должно быть не меньше 60 коек. Дело в том, что оборудование, количество сотрудников и прочие параметры вычисляются и финансируются в зависимости от числа коек, и именно 60 - то число, при котором можно держать достаточный штат специалистов, чтобы они могли спокойно подменять друг друга во время отпусков и больничных.

Однако набрать в Струнино и даже во всем Александровском районе столько психических больных, чтобы постоянно были заняты 60 коек, проблематично. А пустые койки - это неэффективно, и не оплачивается. Кроме того, врач-психиатр – одна из самых дефицитных медицинских специальностей в России, и набрать в Александровском районе столько врачей нереально.

Зураб Кекелидзе Фото: Администрация Владимирской области

Зураб КекелидзеФото: Администрация Владимирской области

Однако высокая комиссия не отказалась категорически от идеи содержать в Струнино психиатрический стационар. Профессор Кекелидзе пообещал всесторонне рассмотреть этот вопрос и дать рекомендации областной власти.

Примерно та же ситуация с дерматовенерологическим отделением - количества пациентов тоже недостаточно, чтобы оно полноценно работало. Алексей Кубанов, который приезжал в Струнино 14 января, тоже обещал выдать свое заключение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До конца 2019 года в Струнино будут отремонтированы два корпуса, где располагаются терапевтическое, офтальмологическое и неврологическое отделения. На эти цели из областного бюджета выделено 25 млн рублей. На данный момент уже отремонтированы корпуса №3 и №4, отделение неврологии в корпусе №1 и детская поликлиника.

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