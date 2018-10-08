Владимир Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-08T16:48:14+03:00

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 8 октября принял участие в церемонии вступления в должность губернатора Владимирской области Владимира Сипягина (новый руководитель области является членом ЛДПР). Владимир Жириновский поднимался на сцену, чтобы поздравить Сипягина с вступлением в должность, зацепился за последнюю ступеньку и упал.

Владимира Жириновского пригласили на сцену после принятия присяги новым губернатором. Лидер ЛДПР уверенно шел по ступенькам, но на последней оступился. Подняться помог ему фотограф, который находился у сцены. Владимир Жириновский быстро встал и прошел трибуне. Весь эпизод занял меньше пяти секунд и на боевом настрое Жириновского, чей соратник стал лидером области, не отразился.

В своем выступлении Владимир Жириновский сказал, что инаугурация члена фракции ЛДПР Владимира Сипягина — это праздник. По его мнению, жители Владимирской области не пожалеют о своем выборе в сентябре 2018 года.

Кадр из прямой трансляции инаугурации губернатора Владимирской области.Фото: Губерния33

- Наши выборы проходят на многопартийной основе. Мы не только достигли высоких стандартов демократии, но и доказали, что граждане могут выбирать другого человека из числа тех, кто предложен. Это хороший признак, показатель здоровья нашего политического общества, - сказал Владимир Жириновский. - Уверен, что Владимир Владимирович (Сипягин - авт.) на этом посту обеспечит развитие области. И за эти годы, которые предстоит ему поработать, все жители будут довольны и никогда не пожалеют о своем выборе.

По завершении церемонии лидер ЛДПР чувствовал себя нормально, а через несколько минут участвовал в пресс-подходе, активно отвечая на вопросы журналистов.

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