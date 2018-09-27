Избранный губернатор Владимир Сипягин: «Я уже взаимодействую с федеральными структурами»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T17:25:34+03:00

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Свою первую пресс-конференцию избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провел уже на следующий день после подсчета голосов. В небольшом зале с символичным названием «Триумф» творился подлинный ажиотаж, посмотреть на нового губернатора пришли журналисты всех изданий города, общественники, политики и простые владимирцы. И всех интересовал один важный вопрос: а что дальше? Сможет ли молодой политик наладить контакты с сильными мира сего и находить финансирование для проектов во Владимирской области также, как это делала Светлана Орлова? Избранный губернатор уверен, что все получится.

Владимир Сипягин заверил журналистов, что уже вовсю налаживает контакты с Москвой. При этом он ловко оперирует менеджерской терминологией. В работе с федеральным центром избранный губернатор будет ориентироваться на дружеские связи в партии и Госдуме. Не случайно на пресс-конференцию он пришел с депутатом Александром Курдюмовым - далеко не последним народным избранником, занимающим видный пост в нижней палате парламента.

- У меня есть мощная поддержка лидера партии, с которым у меня был личный контакт, - говорит Владимир Сипягин. - Есть депутаты Государственной Думы, многие из которых являются моими друзьями. У нас во фракции есть много влиятельных людей, у которых влиятельные связи в федеральном центре в различных структурах. И они готовы оказать всестороннюю поддержку.

Избранный губернатор уверен, что ему получится привлекать финансы в область в том же объеме, как получалось у Светланы Орловой. Еще не вступив в должность, Владимир Сипягин уже сейчас постоянно ведет переговоры с руководителями федеральных структур. Кстати, по нашей информации, на следующий день после пресс-конференции, избранный губернатор снова выехал в Москву на переговоры.

- Я уже взаимодействую с федеральными структурами, это происходит ежечасно, - говорит Владимир Сипягин. - Я уже общался со многими руководителями федеральных структур в лице их первого звена. Я уж не буду пока в детали вдаваться.

Также Владимир Сипягин рещительно настроен наладить связи с соседними регионами. С Московской областью мы уже давно сотрудничаем, а вот с Нижегородской — мощным промышленным регионом — установить контакт еще только предстоит.