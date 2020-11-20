Где нашли 7-летнего мальчика, которого два месяца искали во Владимире

Савелий с мамой. Фото: Валерия ПРОНИНА

Пропавшего 28 сентября семилетнего Савелия Р. освободили из плена 19 ноября поздно вечером. В районе 23 часов следователи доставили ребенка в Камешковскую центральную районную больницу, где его уже ждали родители. Им сообщили о спасении полицейские. Медики установили, что угрозы жизни ребенку не было, после чего передали маме с папой. В районе часу ночи они уже ехали домой.

Пока, по предварительным данным Следственного комитета и полиции, известно, что 26-летний мужчина заранее спланировал преступление.

Внутри дома похитителя. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Летом текущего года он приобрел автомобиль, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением. 28 сентября, проезжая в районе поселка Горки, подозреваемый заметил мальчика, находящегося без сопровождения взрослых. Подозреваемый схватил ребенка, затолкал в машину и привез в свой дом. Всё это время он вёл замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь, - рассказали в УМВД России.

Наводку на похитителя дал Интерпол, который увидел информацию о ребенке в теневом сегменте Интернета и передал ее российским коллегам. В итоге следователи выяснили, что похищенный мальчик может находиться в 20 км от дома — в селе Макариха.

В селе Макариха Камешковского района, где строил дом похититель, его мало кто знал. Он переехал сюда из Суздальского района еще в начале года. 26-летний мужчина стоял на учете в психиатрическом отделении Суздальской районной больницы. Врачи уже рассказали о диагнозе и лечении следователям.

Напомним, что мальчик пропал 28 сентября. Он пропустил свою остановку, которая была ближе к дому, и проехал чуть дальше с одноклассниками. Выйдя из автобуса, друзья направились по домам. К своему Савелий уже пошел один. От остановки до дома было примерно 300 метров. Но до дома он не дошел.

Дом семьи похищенного мальчика. Фото: Валерия ПРОНИНА

Мама стояла у калитки, встречала его. Когда ребенок так и не вернулся, родители обратились в правоохранительные органы. Это было в тот же день. К вечеру на поиски отправились полицейские, добровольцы отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Однако найти мальчика удалось лишь спустя два с лишним месяца.

КСТАТИ

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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