Во Владимире проверили, как стартовал отопительный сезон

Фото с сайта администрации города Владимира.

Во Владимире под председательством заместителя главы администрации города Михаила Голубева, прошло совещание, посвященное готовности предприятий ЖКХ и управляющих компаний к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027.

Представитили городского управления ЖКХ Сергей Камардаш и Ольга Сорокина доложили о старте отопительного сезона в областном центре. По их словам запуске включение отопления в жилых домах проходит согласно графику. При этом возникающие проблемы, по их словам, по возможности оперативно решаются управляющими организациями. Кстати, на днях мы писали, что в ходе включения отопления во Владимире целая улица осталась без отопления.

По итогам совещания Михаил Голубев поручил усилить контроль за работой управляющих организаций. Также он обратил внимание на необходимость оперативного устранения разрытий и восстановление благоустройства после производства земляных работ.

А еще в ходе совещания коснулись темы прохождения коммунальными службами города зимы. В муниципальном «Центре управления городскими дорогами» заявили, что там уже создан необходимой запас противогололедных материалов, завершается подготовка техники. Однако Михаил Голубев отметил, что лично проедет по городским предприятиям и проверит, как они готовы к зимнему периоду.