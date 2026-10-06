Во Владимире в начале отопительного сезона целая улица осталась без тепла

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

С начала октября на территории всей Владимирской области начались активные работы по включению отопления. К сожалению, без нареканий не обошлось: жители разных городов сообщали о перебоях с подачей тепла. А во Владимире на его отсутствие пожаловалась сразу целая улица.

Утром 6 октября к нам обратились жители проезда Лакина и ближайших домов, которые посетовали, что отопление им должны были включить еще 1 октября, но в квартирах до сих пор холодно.

- По графику тепло должно было пойти с 1-го на 2-е число, но этого не произошло. Дозвониться до управляющей компании «Люкс» и управления ЖКХ мы не смогли. Надеялись, что дадут отопление 3 октября, но УК ушли на выходные, - рассказала жительница дома №4 Ирина. - В понедельник позвонили директору УК (Михаилу Поварову — авт.), он ответил, что будут включать.

И действительно, жители проезда Лакина утром 5 октября заметили, что батареи стали теплеть. Но не тут-то было — вскоре они опять похолодели, и с тех пор тепло не подавалось. По словам жильцов, они пытались звонить со своей проблемой в городское управление ЖКХ и в Госжилинспекцию, но там им рекомендовали обратиться в «управляшку», и в итоге вышел замкнутый круг.

- Люди замерзли! Дети, старики. Лежачие больные… - не скрывали эмоций жители проезда Лакина.

Во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс» заверили, что с их стороны никаких проблем нет, но рассказали, что управляющая компания действительно столкнулась с некими трудностями, которые обещали устранить еще 5 октября.

В УК «Люкс» застать на месте руководителя компании Михаила Поварова не удалось, но его сотрудники уточнили, что тепло на проезде Лакина действительно должны были начать подавать еще 5 числа.

- Скорее всего, ведутся пуско-наладочные работы. Сегодня поступила только одна заявка на отсутствие отопления из дома №2, - развели руками в УК.

Наконец, в администрации города Владимира подтвердили, что о ситуации знают.

- Работы по устранению неполадок ведутся управляющей компанией под контролем управления ЖКХ. До конца 6 октября их планируют устранить, и запустить тепло, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

В мэрии не стали раскрывать точную причину сбоя, лишь отметив, что речь идет о неполадках на внутренних сетях. В то же время, жильцам это объясняли якобы проблемами с насосами. Другой наш источник уточнил, что работа по запуску тепла встала на целой улице по причине проблемы с трубами в одной-единственной квартире. В любом случае, в самое ближайшее время тепло на проезде Лакина обещают включить.

Уже вечером 6 октября жители проезда Лакину уведомили, что в их квартирах наконец-то стало тепло. Остается надеяться, что отключений больше не будет.