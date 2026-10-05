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НовостиОбщество5 октября 2026 12:43

Администрация Владимира покупает новогоднюю ель за 12,5 миллионов рублей

Новое новогоднее дерево заменит низкокачественное прошлогоднее
Алексей КОТМЫШЕВ
Ель-2025 во время монтажа

Ель-2025 во время монтажа

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Ранее мы сообщали о том, что администрация города Владимира ищет подрядчика, который поставит новую новогоднюю ель, которую установят на Соборной площади. Начальная стоимость контракта оценена в 12,5 миллионов рублей.

Примечательно, что предыдущую ель закупали лишь в 2025 году, однако оказалось, что прежний поставщик не выполнил обязательства, а поставленное во Владимир новогоднее дерево оказалось низкокачественным и не годится для повторного использования. После Нового года-2025 этот объект разобрали, а деньги за ель вернули в бюджет города.