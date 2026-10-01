Елка-2: во Владимире «не прижилось» купленное год назад новогоднее дерево

Новогодняя ель 2025 года в процессе установки Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Чуть больше года назад мы писали, что власти Владимира ищут подрядчика на поставку новой новогодней елки вместо старой, выставляемой на Соборной площади. В итоге дерево купили и смонтировали, но теперь обнаружилось, что власти имели к поставщику претензии.

Сомнения

Минувшей осенью мэрия Владимира задумалась над тем, чтобы обновить хвойный символ главного зимнего праздника. Старая ель была собрана в 2008 году и к своему 17-летию изрядно износилась.

Сказано — сделано, и горадминистрация выставила тендер на поиск организации, которая взялась бы новую елочку привезти и установить. Подрядчиком стал предприниматель из Санкт-Петербурга, согласившийся выполнить все работы чуть ниже начальной стоимости — за 9 миллионов 450 тысяч рублей.

Дерево высотой 18 метров водрузили на Соборной площади, но в какой-то момент что-то пошло не так. В результате к середине декабря подрядчик не успел установить ель, и все работы выполнил позднее. В мэрии задержку объясняли доставкой необходимых элементов и оборудования.

Так выглядела ель в 2025-2026 году. Фото: контрактная документация администрации города Владимира

Уже на этом этапе у некоторых владимирцев в глубине души закрались сомнения, однако в итоге подрядчик собрал дерево, и Новый год был благополучно встречен. Наконец, после праздников ель демонтировали, и больше о ней никто не вспоминал.

И вот, 1 октября администрация города Владимира неожиданно объявила, что снова покупает главную новогоднюю елку.

- Ель, которая радовала горожан в прошлые новогодние праздники, пришла в негодность из-за низкокачественной работы подрядчика и не отвечает требованиям безопасности и качества, - с ходу объяснили городские власти, предчувствуя удивление горожан. - Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков, а все денежные средства возвращены в бюджет города.

В горадминистрации Владимира рассказали, что ель-2025 на самом деле даже не приняли, так как сразу усомнились в ее качестве.

- Она не отвечала требованиям технического задания, основные элементы не подлежат использованию, - объяснили в мэрии.

Так что 30 сентября управление наружной рекламы Владимира вновь выставило тендер на закупку новогодней ели, уже второй.

Шары пропали

Примечательно, что вновь заявленная версия ели отличается от той, что привезли во Владимир год назад. И хотя шатер из гирлянд сохранили, но в глаза бросается другая вершинка — если в 2025 году дерево венчали часы, показывающие без пяти минут двенадцать, то теперь это будет восьмиконечная звезда. Да и высота дерева прописана чуть ниже — не 18, а 16 метров. Диаметр светящегося шатра тоже изменился, но в большую сторону — вместо 30 планируется уже 32 метра.

Что до вертикальных гирлянд, то их будет не 108, а 101, однако в целом концепция осталась прежней.

Такой будет ель в 2026-2027 году. Фото: контрактная документация администрации города Владимира

Зато с игрушками ситуация иная: «белки», «золотые ключики», «шишки» и «фонари» исключены. Вместо 60 игрушек на ель повесят 29. Среди них окажутся «жар-птицы», «перья», «кометы», «цветы» и «листья с ягодами».

Пропали и 400 серебряных и золотых шаров. Вместо них решено развесить на елке 30 шаров-снежинок диаметром 30 сантиметров, и 35 похожих «снежинок» диаметром 20 сантиметров.

Стоит сказать, что елка-2 подорожала: теперь ее начальную стоимость определили не в 10, а в 12 миллионов 518 тысяч 947 рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 октября, а уже 21 числа конкурсная комиссия должна будет назвать победителя.

Привезти во Владимир новую елку должны до 23 ноября, а с 1 декабря поставщик должен быть готов установить ее на Соборной площади.