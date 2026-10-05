Владимир Путин назвал главные задачи депутатов нового созыва Госдумы

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко. Фото: пресс-служба «Единой России»

На первом пленарном заседании Госдумы IX созыва Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в фокусе внимания депутатов всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни граждан, а эффективность власти определяется исполнением запросов общества и наказов избирателей.

«При этом ваша миссия, вы это, конечно, знаете, не только в принятии законов. Долг каждого депутата — держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов. То есть быть действительно народными представителями», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что ЕР, как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций.

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко отметил, что, по поручению Президента, партия обеспечит раскрытие потенциала регионов. Особый акцент Глава государства сделал на развитии Донбасса, Новороссии, Дальнего Востока и арктических территорий. По словам Евгения Ревенко, необходимо запустить особый преференциальный режим, способствующий развитию бизнеса в этих регионах. Среди основных направлений работы фракции он также назвал вопросы демографии, раскрытия талантов людей и технологического лидерства.

Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе, заявил, что в работе над бюджетом основным ориентиром будут поставленные Президентом задачи. Главный финансовый документ страны должен опираться на реальные возможности государства, исполнять все социальные обязательства, обеспечивать безопасность и реализацию целей национального развития.

На выборах в ЕДГ-2026 партия получила более 58% голосов, сформировав конституционное большинство в Госдуме: 350 мандатов, из них 140 по федеральному списку, 209 по округам и один самовыдвиженец. В состав фракции вошли 50 участников СВО.