Стали известны подробности ДТП в легковыми машинами в Собинском округе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Ранее мы сообщали о ДТП, случившемся на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе поворота на деревню Колокша. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области уточнили, что авария случилась около 6.55 на 167 километре автодороги М-7.

По предварительным данным, 41-летний водитель легкового автомобиля «Хонда» при выезде с второстепенной дороги не уступил ехавшему по главной автомобилю «Митсубиси», которым управлял 33-летний водитель.

После этого ДТП «Хонда» врезалась в бетонное ограждение, после чего столкнулось с «Газелью» под управлением 26-летнего шофера, ехавшего по М-7 в сторону Москвы.

В результате ДТП пострадали водители «Митсубиси» и «Хонда», а также 72-летний пассажир «Митсубиси». Все трое пострадавших бригадами «скорой помощи» доставлены в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.