Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП у поворота на деревню Колокша

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщает, что в семь часов утра 5 октября произошло ДТП при повороте на деревню Колокша. На дороге столкнулись два автомобиля. В итоге представителям службы спасения пришлось даже деблокировать одного пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек и 4 единицы техники.

Кстати, в МЧС уточнили, что это был не единственный их выезд на деблокировку этим утром. Также 5 октября, только уже около 10 часов утра произошло ДТП в Вязниковском районе, на трассе М-7. На 280 километре дороги столкнулись два грузовика. В этот раз сотрудниками МЧС России также проводилась деблокировка. Вытаскивали водителя одного из грузовиков. В ликвидации последствий этого ДТП от МЧС России принимали участие 6 человек и 3 единицы техники.