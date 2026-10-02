Срок строительства дороги «Гастелло-Веризино» перенесли на 2027 год

Фото: администрация города Владимира

Ранее мы сообщали о том, что магистраль «Гастелло-Пекинка» с развязкой у микрорайона Веризино должны были сдать еще 9 сентября, но этого не произошло. В АО «ДСУ-3», которое занимается ее строительством, объяснили это необходимостью построить большой полноценный перекресток в районе улицы Гастелло и дороги от ТД «Терминал».

В связи с этим обстоятельством срок строительства был перенесен на август 2027 года.

В администрации города Владимира подтвердили эту информацию и отметили, что светофор на развязке возле Веризино все-таки планируют включить раньше, чем построят саму магистраль. Сейчас на Пекинке уже убрали барьерное ограждение, и после всех необходимых согласований светофор наконец-то начнет работать.