Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 октября 2026 11:36

Срок строительства дороги «Гастелло-Веризино» перенесли на 2027 год

В мэрии подтвердили, что сдача магистрали сдвинулась почти на год
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Ранее мы сообщали о том, что магистраль «Гастелло-Пекинка» с развязкой у микрорайона Веризино должны были сдать еще 9 сентября, но этого не произошло. В АО «ДСУ-3», которое занимается ее строительством, объяснили это необходимостью построить большой полноценный перекресток в районе улицы Гастелло и дороги от ТД «Терминал».

В связи с этим обстоятельством срок строительства был перенесен на август 2027 года.

В администрации города Владимира подтвердили эту информацию и отметили, что светофор на развязке возле Веризино все-таки планируют включить раньше, чем построят саму магистраль. Сейчас на Пекинке уже убрали барьерное ограждение, и после всех необходимых согласований светофор наконец-то начнет работать.