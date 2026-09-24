Во Владимире срок строительства магистрали «Гастелло-Пекинка» продлен на год

Здесь новая магистраль должна выйти к микрорайону Веризино Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Похоже, жителям Октябрьского района еще не скоро придется прокатиться по новым магистралям и пересечениям. Как оказалось, строительство новой магистрали от улицы Гастелло до улицы Куйбышева пришлось переносить, причем по весьма неожиданному поводу.

Светофор под полотном

Строительство этой дороги задумали еще в 2019 году. Городские власти объявили, что она должна связать район улиц Тракторная и Гастелло с Пекинкой, что позволит не проезжать через перегруженный перекресток с Юрьев-Польским шоссе. Наконец, осенью 2025 года стартовало ее строительство. Подрядчиком стало АО «ДСУ-3».

После ее возведения на Пекинке должен появиться новый перекресток со светофором у «Ивановских мануфактур». Через него машины смогут поворачивать в любом направлении, в том числе в микрорайон Веризино. Из Веризино тоже можно будет поехать куда угодно.

Последнее обстоятельство пришлось по душе веризинцам, которые давно уже просят вторую развязку. Однако с ней тоже все оказалось не так просто: изначально проект предусматривал ликвидацию первой развязки у НИКТИДа, так как два светофора в километре друг от друга на федеральной трассе противоречат требованиям нормативов. В связи с этим мэрии Владимира пришлось долго и муторно решать вопрос с Росавтодором, который отказывался согласовывать второй светофор на Пекинке.

Наконец, в мае текущего года мэрия с радостью сообщила, что вопрос решился положительно: Упрдор «Россия» согласился оставить старый перекресток и одновременно пустить новый.

В районе «Ивановских мануфактур», куда должна выйти новая магистраль «Гастелло-Пекинка», уже развесили светофоры, которые пока что прикрыли черными полотнищами. Все ожидали, что в сентябре магистраль достроят, и вторая развязка торжественно откроется. Согласно проекту, строительство должно было закончиться еще 9 сентября. Этот срок прошел, но ничего не изменилось. Более того, владимирские водители заметили, что сама магистраль еще не достроена.

Забытый перекресток

В администрации города Владимира на вопрос «в чем дело?» ответили лаконично.

- Пока работы еще ведутся. От планов по второй развязке мы не отказываемся, соответствующие договоренности с Упрдором по работе данного светофора были достигнуты, - кратко сообщила официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

Причины задержки в горадминистрации назвать затруднились, зато в «ДСУ-3» рассказали, что на самом деле строительство закончится еще не скоро.

Оказывается, 9 сентября текущего года, когда контракт должен был быть исполнен, подрядчику пришлось заключать с мэрией дополнительное соглашение. Оно связано с корректировкой проекта и переносит сроки окончания строительства магистрали на конец августа 2027 года, то есть почти на год.

Специалисты объяснили произошедшее просто. Оказывается, по первоначальному проекту возведение магистрали начиналось не от перекрестка улицы Гастелло с так называемой «Пьяной дорогой» (путем, поворачивающем с Гастелло налево и ведущем к Пекинке) и поворотом к ТД «Терминал», а чуть дальше - глубже в промзону.

Почему-то изначально никто не подумал о том, как соединить новую магистраль с этим весьма непростым перекрестком, получившим бы вдобавок совершенно разное количество полос. Это привело бы к полной неразберихе и путанице с множеством ДТП, попробуй власти открыть магистраль в таком виде.

Этот перекресток придется полностью перестраивать Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В итоге проект пришлось корректировать, а подрядчику заново браться за переустройство многочисленных инженерных сетей, дабы построить на этом месте большой полноценный перекресток.

- Это будет еще одна дополнительная масштабная работа. Возможно, придется устанавливать светофоры, так как выездов и съездов очень много — к «Терминалу», на Пьяную дорогу, на нашу новую магистраль и с улицы Гастелло. В связи с этим сроки и переносятся. Этот участок будем перестраивать полностью, - заключили в «ДСУ-3».

Соответственно, пока эти работы ведутся, вряд новые светофоры на Пекинке расчехлят. По крайней мере, пока речь об открытии второй развязки в Веризино не идет. Срок ее появления тоже сдвигается на неопределенное время.