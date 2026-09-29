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НовостиОбщество29 сентября 2026 10:25

Во Владимире отопительный период начинается с 1 октября

Соответствующее постановление подписано главой города
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщил глава города Владимира Сергей Волков, отопительный сезон в областном центре стартует с 1 октября.

По словам градоначальника, сначала тепло будут включать в социальных учреждениях — больницах, школах, детских садах и других, и лишь потом батареи станут теплеть в жилых домах. При этом полное заполнение системы займет несколько дней, так что нельзя рассчитывать, что именно 1 октября трубы везде станут горячими.

Что касается графика подключения, то его тепловым организациям предстоит создать в самое ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что отопительный период во Владимире начнется именно в начале октября.