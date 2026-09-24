Во Владимире отопительный сезон может начаться в начале октября

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Ровно год назад отопительный период во Владимире стартовал 25 сентября, причем 29 числа батареи начали теплеть в квартирах жилых домов. Но теперь ситуация иная.

Как и в прежние годы, с началом первых ночных заморозков часть владимирцев задалась вопросом, когда же в областном центре включится отопление.

- Днем еще куда ни шло, но по ночам приходится включать обогреватель. Дом у нас старый, кирпичный, и остывает очень быстро. Так что получается перерасход электричества. Не пора ли включать отопление, - задался вопросом житель Ленинского района Дмитрий Иванович.

Во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс» отметили, что пока график включения тепла не составлен. Дело в том, что начало отопительного периода — полностью прерогатива муниципальных властей, а соответствующее постановление на уровне горадминистрации еще не издавалось. Таким образом, о графике включения пока и речи быть не может.

В администрации города Владимира заявили, что на прошлый год жителям все-таки смотреть не стоит — сейчас погода стоит хорошая и при этом достаточно теплая.

- Мы опираемся на среднесуточные показатели в рамках законодательства. Сейчас относительно тепло для данного периода времени, поэтому все зависит от температурного режима, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

Речь идет о постановлении Правительства России, которое гласит, что отопление включается после того, как среднесуточная температура в течение трех дней держится на уровне ниже +8 градусов по Цельсию. Пока такой момент во Владимире не наступил.

Впрочем, другие знакомые с ситуацией источники уточнили, что буквально на днях вопрос о начале отопительного периода поднимался на уровне властей и тепловиков. Было принято предварительное решение включать отопление между 1 и 5 октября, и то при условии, если на улице начнет холодать.

Причин такому решению две. Во-первых, когда за окном тепло, топить действительно нецелесообразно. Вторая причина: с учетом подъема тарифов за услуги ЖКХ официальные структуры и ресурсоснабжающие организации рискуют столкнуться с недовольством жителей, которым придется объяснять, зачем отопление дали раньше начала серьезных холодов.

Таким образом, как минимум в ближайшую неделю во Владимире батареи горячими точно не станут. В мэрии пообещали, что заранее проинформируют общественность, когда будет принято официальное решение о начале отопительного периода 2026-2027 годов.