«Единая Россия» завершила выборную кампанию с историческими результатами

Фото: пресс-служба «Единой России»

140 депутатов избраны по федеральному списку, еще 209 — в одномандатных округах. Таким образом, фракция партии получила конституционное большинство в нижней палате парламента. В самой «Единой России» результат назвали историческим.

Итоги избирательной кампании председатель партии Дмитрий Медведев подвел на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета. Он отметил, что результат связан в том числе с обновлением партийных рядов и работой участников кампании.

«Итоговые цифры показывают, что «Единая Россия» смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович (Путин, Президент России — прим. ред.), когда выступал на Съезде, доверие — исключительно важная ценность. Партия остаётся партией Президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус — огромная честь», — акцентировал Дмитрий Медведев.

Отдельно на заседании говорили об организации голосования и работе региональной сети. Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, а за рубежом проголосовали более 270 тысяч российских соотечественников. Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил вклад всей партийной команды и подчеркнул, что региональные отделения работали честно, эффективно и качественно.

Следующим этапом станет работа нового депутатского корпуса. По словам Дмитрия Медведева, кадровые решения по руководству фракции и комитетов Госдумы подчинены реализации Народной программы — главного, основополагающего документа «Единой России» на пять лет. В числе ближайших задач он также назвал подготовку нормативной базы для выполнения ее положений.