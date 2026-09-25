Во Владимире вновь откладывается ремонт сломанного ангиографа ГБ №4

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На сайте госзакупок России 14 сентября Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило тендер на поиск подрядчика, который взялся бы поставить новую рентгеновскую трубку и наконец-то отремонтировать сломавшийся несколько месяцев назад ангиограф Azurion 3 M15. Начальную стоимость работ оценили в 35 миллионов рублей.

Вопреки предыдущим попыткам, желающие починить дорогостоящее оборудование нашлись — на конкурс было подано сразу три заявки, причем никто из потенциальных поставщиков никаких жалоб не заявлял.

Увы, даже при таком раскладе торги не состоялись. Если точнее — формально конкурс все же провели, однако конкурсная комиссия отклонила все три заявки. В качестве обоснования этого решения указано, что потенциальные поставщики не предоставили необходимую документацию, в том числе ту, которая подтверждала бы соответствие товара установленным законодательством требованиям.

В связи с этим торги придется проводить заново. Таким образом, во Владимирской области все еще остаются сломанными четыре ангиографа, на которых малоинвазивные хирурги проводят операции на сердечно-сосудистой системе. Пока же хирурги ГБ №4 и ОКБ вынуждены ездить на работу в Муром, где ангиограф, к счастью, еще работает.