Владимирские хирурги рассказали, как работают после поломки ангиографов

Региональный сосудистый центр ЦРБ №2 в Муроме. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях Минздрав Владимирской области объявил о том, что из-за поломки ангиографа докторов из горбольницы №4 Владимира отправили работать в Муром. Нам удалось побеседовать с людьми, которые лично делают операции на этом оборудовании и выяснить, что происходит на самом деле.

Дело в трубке

Медучреждения Владимирской области накрыла «эпидемия ангиографов»: друг за другом вышли из строя аппараты в горбольнице №4 Владимира, в Александровской районной больнице и в ОКБ. Во всех случаях сломались дорогостоящие рентгеновские трубки.

Ангиографы используют в отделениях рентгенохирургических методов лечения. Конкретно в случае с Владимирской областью речь идет о лечении сердечно-сосудистых недугов.

Увы, власти региона не смогли с первого раза организовать закупку трубок и починку ангиографов для ГБ №4 и ОКБ: из-за жалоб потенциальных поставщиков тендеры пришлось «заморозить». В случае с АРБ торги и вовсе не объявляли.

В Минздраве Владимирской области рассказали, что после неудачи Горбольница №4 заключила договор с фирмой «Филипс», которая продиагностирует их ангиограф Azurion 3 M15. В течение месяца специалисты определят, что конкретно нужно сделать и сколько это будет стоить. Точно такая же ситуация в Областной клинической больнице, где эта же фирма определит стоимость работ по ангиографу Azurion 7 M20.

В Минздраве подтвердили, что пока техника сломана, врачей ГБ №4 отправили в Муромскую ЦРБ (ныне именуется ЦРБ №2) в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Там тоже есть ангиограф, и он работает.

- Врачам для проживания предоставлено студенческое общежитие Муромского государственного педагогического института. Организован трансфер к месту работы, большинство врачей добираются на своем транспорте самостоятельно, - рассказала заместитель министра здравоохранения региона Любовь Косищева.

На вопрос о том, как и куда теперь везут пациентов-сердечников, в минздраве без конкретики сослались на приказ, вносящий изменения в другой приказ о временной маршрутизации больных с острым коронарным синдромом и блокадами сердца. Как понимаете, ясности это не дает.

Врачебная солидарность

Стоит уточнить, что общежитие МГПИ находится не в Муроме, а в селе Пестенькино, куда просто так не добраться. Но на поверку оказалось, что новая «общага» пуста. По словам охранников, в здании до сих пор даже нет воды. Так что врачей определили пока в старое общежитие Муромского педучилища на улице Карла Маркса, почти в центре Мурома. От ЦРБ №2 при желании туда можно даже дойти пешком.

Нам удалось разыскать самих докторов, которые объяснили, что в целом претензий у них нет: автобус для подвоза дали, а кто захотел, действительно ездит на своих машинах. При этом в Муром они приезжают в зависимости от загруженности на основных местах работы во Владимире. Кстати, среди команды, поехавшей в город на Оке, оказались доктора не только из ГБ №4, но и из других медучреждений, например, из ОКБ.

Территория МГПИ, справа общежитие где живут владимирские врачи. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- У кого действительно есть сложности, сюда бы не поехали, мы же не крепостные, - улыбнулся один из собеседников. - Силой никто не загонял. Скажем так, уговорили сугубо авторитетом заведующих отделений. У меня ситуация позволяет, поэтому я здесь.

Дело в том, что в самой Горбольнице №4 не такой большой штат специалистов подобного профиля, поэтому коллеги чисто по-товарищески согласились помочь. Вот такая врачебная солидарность.

Нюансы маршрутизации

Один из опытных малоинвазивных хирургов региона в беседе с «КП-Владимир» внес ясность по ситуации с тем, где ангиографы еще работают, и куда конкретно возят больных. Как оказалось, на самом деле все не так плохо.

- В Горбольнице №4 были два ангиографа. Первый — это морально очень устаревшая модель, дело шло к его списанию. На этом «древнем» ангиографе выполняли вмешательства, где четкая визуализация не требовалась. Но года полтора назад он сломался окончательно. А вот там, где надо «белке в глаз» попасть, работали на новом ангиографическом комплексе, который в марте вышел из строя, - поделился собеседник.

Таким образом, в ГБ №4 аппаратов в строю не осталось. Что до ОКБ, то там тоже стоят два ангиографа. Azurion сломался, но остался второй.

- Это «Дженерал Электрик» 2010 года, - уточнил хирург.

Что до Александрова, то там сосудистый центр сравнительно молодой, и еще до его открытия сердечников из Киржачского, Александровского и Кольчугинского районов возили лечиться в ОКБ. Так что, по сути, сейчас временно вернулись к прежней схеме маршрутизации. Минздрав уточнил, что сюда же добавились больные из Юрьев-Польского района.

Тут собеседник обратил внимание, что речь идет именно об остром коронарном синдроме, когда помощь нужна срочная.

- А в Муроме мы говорим о нестабильных стенокардиях, то есть о тех пациентах, которым реваскуляризация не требуется сию минуту. Когда пациента можно понаблюдать, пробно полечить. Речь не идет о том, что с одного конца Владимирской области тяжелого пациента везут в другой конец в жизнеугрожающем состоянии. Это же идиотизм, - заявил доктор.

Вход в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Проще говоря, вопреки слухам, из Александрова в Муром в тяжелом состоянии никого не повезут — им помогут в ОКБ на действующем ангиографе. Впрочем, сначала все равно придется доехать до Владимира.

Сегмент ST

Однако главный волнующий владимирцев вопрос заключается в том, хватит ли оставшихся ангиографов на всех? Собеседники успокоили: 10 лет назад во всей Владимирской области было всего две рентгеноперационных — одна в ГБ №4, одна в ОКБ.

- Но экстренную помощь получали все, - заметили хирурги, добавив, что сложность их профиля заключается в том, что приходится заниматься еще и медицинской сортировкой. - Это то, что делал Николай Пирогов: сначала помощь оказываешь тем, кому она больше всего требуется, потом тем, кому чуть меньше, и так далее. В кардиологическом профиле есть такая категория пациентов, как «острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST» – такого пациента везут в ближайшую рентгеноперационную. А при остром коронарном синдроме без подъема этого сегмента, когда клиническая ситуация позволяет чуть-чуть подождать без потерь, вот им уже организовывается транспортировка. Опять же, чтобы люди получили свою помощь, - объяснили доктора.

Напоследок врачи заметили, что тоже читают новости об ангиографах, но беспокоятся, что часто в СМИ делаются поспешные выводы.

- Складывается ощущение, что владимирская медицина — корпорация зла, - улыбаются хирурги. - Нет. Просто при помощи того, что имеем, мы пытаемся оказывать помощь и этим служить своему прямому назначению.

Что до сроков ремонта ангиографов, то пока они неизвестны.