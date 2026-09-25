В Гороховецком округе 23 сентября стартовал отопительный период

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Как сообщила глава Гороховецкого округа Оксана Рябовол, 23 сентября на территории муниципалитета стартовал отопительный период 2026-2027 годов. Пуск котельных производится по графику.

Столь раннее включение отопления Оксана Рябовол объяснила необходимостью проверить систему до наступления серьезных холодов, так как возможны мелкие аварии или воздушные пробки.

В связи с этим с 23 сентября по 31 октября организованно круглосуточное дежурство ответственных сотрудников, которым предстоит отрабатывать заявки жителей, если те сообщат о проблемах при подключении тепла.

Напомним: во Владимире график подключения тепла на отопительный период 2026-2027 годов еще не создан. Есть вероятность, что батареи включат в начале октября.