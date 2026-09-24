Во Владимирской области с октября значительно вырастет плата за услуги ЖКХ

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Как сообщила министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова, с 1 октября средний индекс изменения платы за коммунальные услуги на территории региона составит 12,3 процента.

Проще говоря — именно в этом размере в среднем вырастет стоимость коммуналки для владимирцев. При этом сам регион может увеличить этот размер не более, чем на 4,8 процента. Таким образом, максимально возможное увеличение платы составит 17,1 процента. По данным Марии Новоселовой, максимальный подъем затронет 12100 жителей Владимирской области.

Подробнее о причинах роста и о самих тарифах читайте в нашем материале.