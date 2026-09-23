Во Владимирской области с 1 октября вырастет плата за коммунальные услуги

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Очередное повышение стоимости «коммуналки» грядет в самое ближайшее время. Министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова рассказала, почему и в каком размере вырастут цифры в квитанциях.

«Голубое топливо»

Глава министерства отметила, что фактически эти тарифы были установлены еще в декабре 2025 года, и с тех пор кардинальных изменений не произошло.

При этом коммунальные услуги получают 1 миллион 298 тысяч жителей Владимирской области, из которых 658 тысяч человек имеют центральное отопление. В целом же приходится отапливать 20 миллионов квадратных метров жилья.

В то же время, центральным водопроводом пользуются 1 миллион 153 тысячи владимирцев, а вот канализация есть лишь у 903 тысяч человек. В основном она отсутствует в сельской местности.

Сейчас в регионе действуют 146 ресурсоснабжающих организаций, причем 44 заняты теплоснабжением, а 94 трудятся в сфере водопровода и канализации.

Говоря о том, что повлияло на рост «коммуналки», министр обозначила несколько факторов.

- Изменился Налоговый кодекс. С 1 января 2026 года увеличилась ставка НДС с 20 до 22 процентов. В связи с этим уже в январских ценниках ресурсоснабжающие организации, находившиеся на общей системе налогообложения, увеличили свои тарифы для населения в целом на 1,7 процента, - отметила Мария Новоселова.

Что до тех организаций, кто находился на упрощенной схеме налогообложения, то и там пороги снизили. В основном от этого пострадали жители сел, где не работают крупные коммунальные хозяйства.

Другие факторы: с 1 октября вырастут на 9,6 процента оптовые цены на газ. Соответственно, подскочат тарифы не только на «голубое топливо», но и на тепло и электричество. Также влияние оказывают плановая инфляция в 5,1 процента и индекс цен производителей (сюда входят расходы на капитальное строительство и инвестпрограммы) — его размер составил 5,4 процента. А в части обращения с твердыми коммунальными отходами ценник разгоняет рост платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Мария Новоселова Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Зарплата коммунальщика

Еще одной причиной роста тарифов стала федеральная задача по обновлению коммунальной инфраструктуры. Обновляют ее не только за счет бюджета, но и на деньги жителей.

- Затраты на инвестиционную составляющую по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры должны быть не менее 1,5 процентов от общих затрат по ресурсу в целом, - добавила Мария Новоселова.

Говоря конкретными цифрами — 888 миллионов рублей заложили на модернизацию в тарифы на тепло, воду и водоотведение. В сфере отходов предусмотрели еще 350 миллионов рублей. Также 372 миллиона заложено на установку электрических счетчиков. Все это ляжет на кошельки владимирцев.

Отдельной строкой стоит зарплата коммунальщиков. По данным Марии Новоселовой, средние зарплаты сотрудников водоканалов варьируются в размере 44-49 тысяч рублей, а у тепловиков — около 51 тысячи. При этом официальная статистика говорит о средней зарплате по региону в 80674 рубля. Таким образом, у коммунальных служб появилась угроза остаться без сотрудников, поэтому рост зарплат тоже пришлось закладывать в тарифы.

Средняя величина

Но какие же цифры в платежках увидят владимирцы с 1 октября 2026 года?

- В результате учета всех этих факторов с 1 октября средний индекс изменения коммунальной платы во Владимирской области составил 12,3 процента, - рассказала Мария Новоселова.

Министр добавила, что эта цифра плавающая — максимум регион может увеличить ее на 4,8 процента.

- Соответственно, нехитрая математика: 12,3 плюс 4,8 дает нам максимально возможное увеличение совокупной коммунальной платы на 17,1 процента, - заявила Новоселова и тут же успокоила: - Это меньше, чем в 2025 году.

Впрочем, максимальное повышение коснется лишь 12100 жителей региона. Глава областного министерства цен и тарифов добавила, что невозможно выделить какой-то конкретный муниципалитет, где ценники окажутся выше или ниже — это зависит от множества факторов. Часть муниципалитетов получит рост в 14 процентов, другая часть — чуть менее или чуть более, однако цифры, опять же, условные.

Для примера чиновники взяли квартиру площадью 54 квадратных метра с одним жителем. Тот хозяин, что живет с центральным отоплением, станет платить 12,1 процента, или на 1034 рубля больше. Если отопление индивидуальное, то ценник поднимется на 10,3 процента.

Говоря конкретно, подъем будет следующим: 15 процентов на водоснабжение и 14,3 на водоотведение. Услуга по вывозу мусора поднимется на 13,2 процента, а теплоснабжение подскочит на 12,2. Электричество подорожает на 11,3 и газ на 9,6 процента.

Напоследок Мария Новоселова отметила, что рост цен во владимирской «коммуналке», по наблюдению министерства, планомерно тормозится, а по Центральному федеральному округу мы заняли 10 место из 18 субъектов по росту тарифа. В любом случае, с нынешней осени владимирцам придется платить больше. Следующая индексация ожидается 1 июля 2027 года.