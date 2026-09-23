«Единая Россия» лидирует по списку во всех регионах — итоги избирательной кампании 2026

Фото: пресс-служба «Единой России»

И сообщил, что партия по предварительным данным лидирует по федеральному списку во всех регионах страны. По его словам, «Единая Россия» улучшила результат 2021 года.

«Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу», — отметил Владимир Якушев. Он добавил, что высокая явка показала консолидацию общества вокруг Президента и национальных символов.

Секретарь Генсовета также подчеркнул вклад региональных отделений, «Молодой Гвардии Единой России» и Центрального избирательного штаба, который работал почти с декабря 2025 года.

«Всё, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — акцентировал Владимир Якушев.

Руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, выступая на экспертном круглом столе в МИА «Россия сегодня», отметил, что «чрезвычайно важный момент доверия к выборам — это уровень явки, один из рекордных за всё время проведения федеральных кампаний».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил на круглом столе ЭИСИ, что предварительное голосование стало важным элементом подготовки кампании.

В единый день голосования прошло более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Основная кампания состоялась по выборам в Госдуму; также избирались высшие должностные лица 10 регионов, депутаты законодательных органов 39 субъектов РФ и муниципальные представители в 10 столицах субъектов страны.