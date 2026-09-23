В медучреждениях Владимирской области не работают четыре ангиографа

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Министерство здравоохранения Владимирской области сообщило, что в СМИ появляются не проверенные публикации о ситуации с оказанием медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Речь идет о ситуации с ангиографами. Как известно, ранее вышли из строя ангиографы в ГБ №4 Владимира и Александровской районной больнице (ныне ЦРБ №3), а также один из двух приборов в ОКБ. Это оборудование позволяет проводить малоинвазивные операции.

В минздраве региона добавили, что пока их не наладили, пациентов-сердечников, нуждающихся в экстренной помощи, везут в Областной клинический центр экстренной медицинской помощи («Красный крест», он же бывшая БСП Владимира), где ангиограф тоже есть. Плановых пациентов отправляют в Ковров и Муром, как и прежде.

Вместе с тем, главное медицинское ведомство Владимирской области уточнило, что сейчас в ОКБ не работают уже оба ангиографа — они находятся на техобслуживании. Таким образом, вышли из строя уже не три, а четыре таких аппарата.

Тем не менее, в строю остаются четыре других ангиографа: в ЦРБ №2 (Муром), в ЦГБ Коврова, в Первом клиническом медицинском центре Коврова и все тот же комплекс в ОКЦЭМП («Красный крест»).

Напомним: сейчас власти ищут поставщиков рентгеновских трубок, которым предстоит починить сломанные приборы. Пока сделать это не удается. На это время, в частности, врачи из Владимира поехали работать в Муром.