Власти ищут поставщика трубки для ангиографов во Владимире и Александрове

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Во Владимирской области продолжается эпопея со сломанными ангиографами. Власти никак не могут найти поставщика, который заменил бы сломанные трубки для оборудования. Правительство региона объявило очередные торги.

Напомним, что ангиограф в Городской больнице №4 во Владимире вышел из строя полгода назад. Первые торги объявили летом, стоимость работ оценили в 33,7 миллиона рублей. Однако закупка сорвалась, поскольку УФАС признала обоснованными жалобы потенциальных поставщиков на ограничение конкуренции. Выбор поставщика пришлось отменить, а документацию приводить в порядок. На новых торгах стоимость сломанной трубки выросла до 35,1 миллиона рублей. По условиям контракта, подрядчик должен отремонтировать ангиограф за 30 рабочих дней. Гарантия на ионизационную камеру составит 3 месяца, на трубку — 12 месяцев.

Второй контракт касается ремонта ангиографа в ЦРБ №3 (бывшая Александровская районная больница). Дорогостоящее оборудование сломалось летом, после чего больных стали возит на операции во Владимир и Муром. На замену сломанной рентгеновской трубки готовы выделить 33,2 миллиона рублей. Гарантия на нее также составит год, а провести ремонтные работы необходимо в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Поставщиков по обоим контрактам, согласно информации с портала Госзакупок, должны выбрать после 23 сентября.

Что же касается третьего сломанного ангиографа — в Областной клинической больнице, то уже две попытки закупить необходимую деталь закончились провалом. Потенциальные поставщики придирались буквально ко всему: одним не понравился слишком низкий гарантийный срок в 12 месяцев, другие посчитали, что в документации нужно было прописать пункт об обслуживании ангиографа исключительно инженерами, которые имеют сертификат на работу с продукцией «Филипс». Очевидно, что теперь в конкурсную документацию придется вносить изменения и заново проводить процедуру торгов.

Сейчас пациентов возят на операции в Муром.