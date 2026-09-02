Во Владимире ремонт ангиографа в ОКБ снова придется откладывать

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Печальная история с починкой сломанных ангиографов для нужд малоинвазивной хирургии получила свое продолжение. И вновь дело не дошло даже до определения поставщика новых деталей.

Две закупки

Ранее мы неоднократно писали о сложной ситуации, сложившейся в нескольких медучреждениях региона. Так, в ГБ №4 Владимира, в Областной клинической больнице и в ЦРБ №3 (бывшая Александровская районная больница) один за другим сломались ангиографы — дорогие устройства, позволяющие хирургам выполнять высокоточные операции. В данном случае речь идет о лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Во всех случаях причина поломки оказалась одинаковой: вышли из строя рентгеновские трубки — важный элемент, без которого работа устройства невозможна.

Сами врачи утверждают, что эти трубки можно приобрести по цене от 30 до 40 миллионов рублей, а в данных случаях власти Владимирской области пытались купить их за суммы около 33 миллионов.

Первые тендеры на поставку в ГБ №4 и в ОКБ были размещены летом, но эти попытки провалились: потенциальные поставщики буквально закидали Министерство имущественных и земельных отношений и Минздрав Владимирской области претензиями по поводу условий контракта. В итоге закупки пришлось отменять, а в АРБ до торгов и вовсе не дошло.

На тот момент в Минздраве региона нам рассказали, что после провала торгов в ОКБ и Горбольницу №4 приедут специалисты фирмы «Филипс», которые в течение месяца обследуют сломанные ангиографы Azurion и определят, что там нужно сделать.

Сертификат инженера

И вот, на сайте госзакупок России в конце лета вновь появился тендер, размещенный Министерством имущественных и земельных отношений в интересах ОКБ.

Фактически он стал второй попыткой купить необходимую рентгеновскую трубку. Предполагалось, что заявки на участие будут приниматься до 4 сентября, а 8 сентября определят поставщика, которому давалось 60 суток для поставки оборудования в больницу. Таким образом, уже в ноябре ангиограф в ОКБ могли бы починить.

Но не тут-то было. Потенциальные поставщики вновь засыпали авторов тендера жалобами. Причем на этот раз придирались буквально ко всему: одним не понравился слишком низкий гарантийный срок в 12 месяцев (его предлагалось продлить до двух лет), другие посчитали, что в документации нужно было прописать пункт об обслуживании ангиографа исключительно инженерами, которые имеют сертификат на работу с продукцией «Филипс».

Также возможные поставщики придрались к включению в один лот услуг по поставке и по монтажу, и обратили внимание, что в контракте нет требований к предоставлению документов, подтверждающих качество и законное происхождение товара, например, грузовой таможенной декларации.

Все эти многочисленные замечания привели к тому, что руководитель контрактной службы ОКБ Оксана Гриневич издала приказ, отменивший проведение закупки.

Очевидно, что теперь в конкурсную документацию придется вносить изменения и заново проводить процедуру торгов, что вновь отсрочит ремонт ангиографов. Что касается ремонта в ГБ №4 и в АРБ, то по ним новые контракты пока не выставляли.

Так что пока врачам из Владимира в ближайшее время так и придется ездить в командировки в Муром, где ангиограф пока еще работает.