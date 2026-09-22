Во Владимирской области утверждены итоги выборов в Госдуму

Заседание Облизбиркома Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщалось ранее, по данным Облизбиркома, явка на выборах в Государственную Думу России на территории Владимирской области составила 46,93 процента, в них принял участие 496 тысяч 721 избиратель. Итоговые протоколы были подписаны в ходе заседания Облизбиркома 21 сентября.

При этом дистанционным электронным голосованием планировали воспользоваться 80 тысяч владимирцев, однако фактически проголосовало в режиме ДЭГ только 73 тысячи человек. Причем из этого числа 400 человек не смогли проголосовать по федеральным спискам партий, а 1000 человек — по одномандатным округам. Почему так произошло — предстоит выяснить Облизбиркому.

В целом серьезных нарушений и происшествий в ходе выборов на территории Владимирской области не произошло. Подробнее о результатах выборов в регионе читайте в нашем материале.