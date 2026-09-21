Во Владимирской области выборы в Госдуму признаны состоявшимися

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Избирательная комиссия Владимирской области официально утвердила результаты выборов в Государственную Думу Совета Федерации России, проходивших с 18 по 20 сентября.

Округ №83

В начале заседания председатель регионального избиркома Вадим Минаев отметил, что в целом все три дня голосования прошли достаточно спокойно и, что важно, представителям участковых избирательных комиссий не пришлось использовать знания, полученные в ходе тренировок по линии МЧС и МВД.

Что касается собственно выборов, то с докладом об их итогах выступила секретарь Облизбиркома Нина Ульева. Как известно, Владимирская область разделена на два одномандатных округа — Владимирский №83, и Суздальский №84. Для первого отпечатали в типографии 529900 бюллетеней, для второго — 534100.

Нина Ульева Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По Владимирскому одномандатному округу №83 в число избирателей попали 522203 человека, при этом в ходе голосования на избирательных участках было выдано 217047 бюллетеней, и еще 43696 опустили в переносные урны вне участков. Недействительными было признано 5334 документа.

По результатам выборов первое место здесь занял Игорь Игошин, набравший 163800 голосов. Второе место досталось Вадиму Сереброву с 36093 тысячами голосов. Третье место у Сергея Корнишова, которому отдал предпочтение 23201 житель региона. Четвертая строчка у Егора Соловьева с 15272 голосами, в то время как за Максима Чернова проголосовали 7270 избирателей, за Рафаэля Петросяна 4717 и за Бориса Чернышова 4453 жителя.

- Зарегистрированный кандидат Игошин Игорь Николаевич признан избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, - объявила Нина Ульева.

Как известно, этот народный избранник представляет партию «Единая Россия». Она же набрала 143099 голосов в выборах по партийным спискам. Второе место заняла «КПРФ» с 39959 голосами, а третье место досталось партии «ЛДПР», которую предпочли 27463 человека.

«Новые люди» получили 22257 голосов владимирцев, «Справедливая Россия — 10211, «Партия Пенсионеров» - 6186, «Российская экологическая партия «Зеленые» - 3014, «Родина» - 2352, «Коммунистическая партия Коммунисты России» -2279, и «Партия Прямой Демократии» получила 590 голосов.

Округ №84

Что до Суздальского одномандатного округа №84, то в нем числилось 531930 избирателей. В ходе выборов на участки пришли 204704 человека — ровно столько бюллетеней было там выдано. Еще 26022 человека предпочли проголосовать при помощи переносных урн вне участков. Из общего числа 5552 бюллетеня признали недействительными.

Что до итогов, то здесь 130852 голоса получил Григорий Аникеев, заняв первое место. На второй строчке оказался Иван Ростовцев с 34654 голосами. Третье досталось Алексею Фирсову, которому доверились 15746 жителей. Четвертое место у Александра Бугаева с результатом в 14927 голосов, а пятое у Сергея Бирюкова, выбрать которого решили 9980 человек. Данил Котлер получил 9292 голоса, Ольга Канищева — 6301 и Анна Саминь — 2613 голосов.

В итоге победителем, избранным в Госдуму, объявили Григория Аникеева.

Что до партийных списков, то здесь результаты распределились так. «Единая Россия» - 107933 голоса, «КПРФ» — 44922, «ЛДПР» - 25940, «Новые люди» - 23180, «Справедливая Россия» - 11246, «Партия Пенсионеров» - 6926, партия «Зеленые» - 3525, «Коммунистическая партия Коммунисты России» - 2195, «Партия Прямой Демократии» - 654 и «Родина — 232.

В целом в выборах принял участие 496721 житель Владимирской области, а явка по региону составила 46,93 процента. Облизбирком признал выборы состоявшимися и подписал соответствующие протоколы.

Нюансы электронного голосования

Председатель регионального избиркома Вадим Минаев признался, что эта кампания оказалась самой тяжелой за всю его карьеру. Первая сложность заключалась в том, что многие школы региона в 2026 году вышли на капитальный ремонт. Это хорошо, но традиционно именно там располагаются избирательные участки, так что еще в ноябре пришлось принимать решение о переносе их в другие помещения. Впрочем, проблем у избирателей не возникло, и ни один человек не позвонил с вопросом, где находится его участок.

- Вторая проблема — это реализация проекта дистанционного электронного голосования. С учетом того, что не всегда и не везде у нас есть нормальный мобильный интернет, возникал вопрос — а как работать в этих условиях? - заметил Вадим Минаев.

Вадим Минаев Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако портал ДЭГ включили в «белые списки». После этого избирателям объясняли, как чисто технически проголосовать без сбоев. Председатель Избиркома напомнил, что в 2023 году, когда ДЭГ использовали впервые, на участие в нем подали 43000 заявлений, а в 2024 году на выборах Президента России их оказалось уже 120000. Теперь же цифра немного снизилась — до 80000. Увы, фактически проголосовали электронно еще меньше - 73000 человек, да и то по каким-то причинам 400 избирателей не получили электронные бюллетени и не проголосовали по партийным спискам, и еще 1000 человек оказалась в такой же ситуации по выбору одномандатников.

- Почему, как это произошло — нам вместе с коллегами предстоит выяснить и определить, как сделать процесс проще и удобнее, - добавил Вадим Минаев.

Еще одна проблема крылась в вопросах безопасности. Но, к счастью, во Владимирской области неприятностей не случилось. Председатель Облизбиркома отметил, что некоторые вопросы возникали лишь к работе отдельных наблюдателей. Например, на одном из участков молодой наблюдатель слишком рьяно пытался вести видеосъемку, не реагируя на замечания о том, что снимать можно лишь из определенной точки. Молодого человека формально можно было бы удалить с участка, но делать этого не стали. В остальном ни порчи бюллетеней при помощи зеленки или химикатов, ни других досадных вещей не произошло.

Напоследок Вадим Минаев поблагодарил представителей органов власти, сотрудников силовых ведомств, журналистов и других жителей региона за помощь и совместную работу.