В Коврове обвиняемых в подделке матрасов отправили под домашний арест

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщалось ранее, шестеро жителей Ковровского округа обвиняются в незаконном использовании чужого товарного знака. По версии следствия, они подделывали матрасы производства известного бренда.

В Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области рассказали, что речь идет о незаконном использовании товарного знака компании «Аскона». Сумма ущерба на данный момент составляет 1 миллион 200 тысяч рублей, однако следствие полагает, что на самом деле причиненный правообладателю ущерб намного выше. Сами фигуранты занимались не только продажей, но и бухгалтерскими, а также логистическими задачами.

"Когда потребитель покупает продукцию под брендами ГК «Аскона», он ожидает получить именно тот уровень качества, который мы гарантируем своей репутацией. Контрафакт не имеет к этому качеству никакого отношения: человек может приобрести изделие, произведенное с нарушением наших стандартов, но при этом считать, что купил оригинальную продукцию. Это наносит ущерб не только бизнесу, но и доверию потребителей к бренду. Поэтому мы сотрудничаем с правоохранительными органами в выявлении подобных случаев и будем продолжать эту работу, — прокомментировал Александр Маненок, генеральный директор компании.

Ковровский городской суд избрал фигурантам меру пресечения, отправив их на время следствия под домашний арест до 30 октября текущего года включительно.