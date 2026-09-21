В Ковровском округе работало подпольное производство контрафактных матрасов

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в городе Коврове и поселке Мелехово задержаны шестеро местных жителей в возрасте от 32 до 46 лет. Им инкриминируют незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой с причинением крупного ущерба.

По версии следствия, фигуранты организовали нелегальное производство матрасов и принадлежностей для сна под видом одного известного бренда. Причем для работы привлекли даже тех людей, которые раньше на этот бренд работали.

Для конспирации часть товаров производилась под собственным наименованием. Тем не менее, по предварительной оценке, ущерб правообладателю мог составить не менее 30 миллионов рублей.

Задержали нелегальных производителей после контрольной закупки, которая подтвердила незаконность деятельности фигурантов. В задержании участвовали сотрудники УМВД России по Владимирской области и спецподразделения региональной Росгвардии.

Обыски провели более чем на 10 адресах в Ковровском округе. Было изъято не менее 400 матрасов и прочей продукции, материалы и оборудование на 15 миллионов рублей.

Четверым участникам группы уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.