Александр Авдеев и Сергей Волков проверили ход благоустройства центра Владимира

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев вместе с главой города Сергеем Волковым проинспектировали ход работ в туристической части города.

На Вокзальной площади продолжается большая стройка – перенос коммуникаций, оформление тротуаров и прогулочной зоны между вокзалами. Этой осенью все воздушные провода уберут под землю. На сегодняшний день установлены новые высокие фонари-мачты, уложена гранитная плитка вдоль автовокзала. На улице Вокзальной приводят в порядок фасады жилых домов по нечётной стороне, облагораживают территории вокруг них.

Продолжает ремонт тротуаров в центре. Около 40% старой, «поплывшей» бетонной плитки уже заменено на более красивую и надёжную гранитную. Также в этом году решено дополнительно обновить тротуары и в верхней части улицы Гагарина.

Заканчивается благоустройство новой смотровой площадки за филармонией. Основные дорожки уже готовы, проводится укладка газона, озеленение. Хотя по контракту, работы должны были завершить до 1 сентября. Сейчас власти продлили срок до октября.