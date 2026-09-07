Во Владимире благоустройство сквера за филармонией продлили до октября

7 сентября на объекте были замечены лишь трое рабочих. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире продолжается благоустройство новой смотровой площадки за областной филармонией. Именно этот проект победил в прошлом году по итогам голосования в конкурсе проектов «Формирование комфортной городской среды». На преображение пространства было выделено 61,3 миллиона рублей. На объекте трудится дорожно-строительная компания «Автобан».

Еще в июле подрядчик уверял, что работы идут в штатном режиме, и должны успеть сдать объект в срок – к 1 сентября. Однако снова не успели. На сегодняшний день уже проведены все коммуникации – освещение, водоснабжение, видеонаблюдение, завершается укладка плитки и рулонного газона. Визуально, сквер готов на 85-90 процентов. Однако 6 сентября на объекте трудилось всего трое рабочих, хотя летом их было шесть, и подрядчик заверял, что больше и не нужно.

- У нас есть вопросы к подрядчику. На место уже выезжали специалисты управления ЖКХ, которые поставили задачу – увеличить число сотрудников и завершить работы до конца осеннего периода. Подрядчик уверяет, что сквер будет готов до начала октября, - рассказала официальный представитель администрации города Юлия Жирякова.

Часть лавочек будет в виде бетонных цилиндров с деревянным настилом. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

После того, как рабочие закончат с укладкой плитки, они приступят к наполнению новой смотровой. В сквере появится детская площадка с разными игровыми элементами: «ковш», «ручные трубы», «инструмент», «барабан», «разновысокие пеньки», а также карусель «Кнопка», вертушка «Вихрь», качалка на пружине, качели-балансир. Предусмотрена и зона для «спокойного» отдыха, в которой установят разные виды скамеек, пуфы «мини и макси», качели «трио». Также поставят торговый павильон, туалет, урны и контейнерную площадку.

Что же касается озеленения, то специалисты должны провести кронирование оставшихся деревьев, а также высадить новые. Взамен вырубленных деревьев и кустарников в сквере посадят ель, лиственницу, ольху, березу, жимолость, разные виды ивы, дерен, можжевельник, бересклет.

Не исключено, что полноценным озеленением специалисты займутся весной.