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НовостиПолитика20 сентября 2026 5:45

Во Владимирской области стартовал заключительный день голосования

Избирательные комиссии будут работать до 20 часов
Виктория СУХОВА
фото Избиркома Владимирской области из социальных сетей

фото Избиркома Владимирской области из социальных сетей

20 сентября - третий день голосования! Оно продлится до 20 часов. В это же время завершится и дистанционное электронное голосование на портале ДЭГ.

Во Владимирской области работают 943 избирательных участка: 936, организованных в общем порядке, и 7 в местах временного пребывания избирателей.

В списки избирателей, голосующих на избирательных участках, включен 975 691 человек. В списки участников ДЭГ включен 80 461 избиратель региона.

Напомним, что в регионе проходят: выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по округу № 24 (в Вязниковском округе), а также 7 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (в Вязниковском округе выбирают совет народных депутатов, дополнительные выборы по отдельным округам проходят в Александровском, Меленковском, Петушинском, Юрьев-Польском, Собинском муниципальных округах и городе Гусь-Хрустальный).

Отметим, что второй день голосования завершился с явкой 31,79%