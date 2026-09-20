Во Владимирской области стартовал заключительный день голосования

фото Избиркома Владимирской области из социальных сетей

20 сентября - третий день голосования! Оно продлится до 20 часов. В это же время завершится и дистанционное электронное голосование на портале ДЭГ.

Во Владимирской области работают 943 избирательных участка: 936, организованных в общем порядке, и 7 в местах временного пребывания избирателей.

В списки избирателей, голосующих на избирательных участках, включен 975 691 человек. В списки участников ДЭГ включен 80 461 избиратель региона.

Напомним, что в регионе проходят: выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по округу № 24 (в Вязниковском округе), а также 7 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (в Вязниковском округе выбирают совет народных депутатов, дополнительные выборы по отдельным округам проходят в Александровском, Меленковском, Петушинском, Юрьев-Польском, Собинском муниципальных округах и городе Гусь-Хрустальный).

Отметим, что второй день голосования завершился с явкой 31,79%