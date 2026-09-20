Второй день голосования во Владимирской области завершился с явкой 31,79%

фото со страницы Избиркома Владимирской области в ВК

Избирательная комиссия Владимирской области подвела итоги второго дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы.

По данным на 20 часов 19 сентября участие в голосовании приняли 335 734 избирателя, явка составила 31,79%. Из них на избирательных участках проголосовали 270 752 избирателя (27,75%), а дистанционно проголосовали 64 982 избирателя (80,76 %).

20 сентября - заключительный день выборов. Избирательные участки открылись в 8 часов и будут работать до 20 часов. Успейте сделать свой выбор!