Владимирских полицейских поблагодарили за спасение ложки Венедикта Ероофеева

Фото с сайта МВД Медиа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк на своей странице в мессенджере MAX разместила благодарность владимирским полицейским от создателя "Музея ложки" Татьяны Пикуновой за спасение ложки известно писателя Венедикта Ерофеева.

«В кратчайшие сроки нам сообщили, что ложка найдена. Конечно же, мы выражаем слова искренней благодарности за такую оперативную работу», - обратилась к полицейским из Владимирской области коллекционер и создатель частного музея во Владимире.

Напомним, что еще в августе 2026 года из музея была украдена ложка известного писателя Венедикта Ерофеева. Мужчина, будучи поклонником писателя, не удержался и решил на память забрать экспонат. Повезло, что совсем недавно в музее обновили всю систему видеонаблюдения. На кадрах с камер сотрудники музея вместе с оперативниками увидели, как к шкафу подошел мужчина, вынул книгу, открыл ее, освободил ложку от проволоки и засунул ее себе в рукав. После этого он как ни в чем не бывало покинул музей. В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками полиции в Нижегородской области.

Кстати, полицейских также поблагодарил заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин. В настоящее время экспонат направлен на экспертизу, после завершения которой будет возвращен в музей.