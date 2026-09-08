Спрятал в рукав и ушел: во Владимире турист украл ложку Венедикта Ерофеева

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото с сайта МВД Медиа.

По-настоящему детективная история произошла в одном из самых известных частных музеев Владимира – «Музее ложки». Один из посетителей, увидев ложку своего любимого писателя Венедикта Ерофеева, не смог удержаться от соблазна и забрал ее с собой.

Примечательно, что история эта произошла еще в августе, но полицейские рассказали ее только спустя месяц, когда поймали вора.

Открыли книгу, а внутри пусто

В коллекции музея находится более 37 тысяч экспонатов, это самая большая коллекция ложек в мире. Однако постоянно в залах выставлено около трех тысяч предметов. Одни можно увидеть на открытых витринах, другие же находятся в шкафах.

Ложка Венечки Ерофеева входит в коллекцию «Обычный предмет необычного человека». Она, как и другие ложки знаменитых владимирцев, убрана в специальную книжку, где закреплена медной проволокой. Все 150 книжек со столовыми приборами убраны в шкаф, откуда любой посетитель их может взять посмотреть.

- И вот однажды к нам пришли гости и попросили посмотреть ложку Венедикта Ерофеева. Открываем эту книжку, а там пусто! Мы в шоке, понимаем, что ложку кто-то украл, - вспоминает директор музея Татьяна Пикунова. – Мы тут же вызвали полицию и начали смотреть камеры. Повезло, что совсем недавно мы полностью обновили всю систему видеонаблюдения.

На кадрах сотрудники музея вместе с оперативниками увидели, как к шкафу подошел мужчина, вынул книгу, открыл ее, освободил ложку от проволоки и засунул ее себе в рукав. После этого он как ни в чем не бывало покинул музей.

Ложка Венедикта Ерофеева. Фото со страницы Музея ложки.

Полицейские сняли отпечатки пальцев со шкафа и начали поиск. При этом сотрудников музея попросили никому о случившемся не рассказывать, дабы не спугнуть вора.

Украл для личной коллекции

Полицейским удалось узнать, кто причастен к похищению ложки. Им оказался 40-летний мужчина. Его удалось задержать в Нижегородской области, когда тот находился в поезде.

На допросе мужчина рассказал, что летом приехал во Владимир как турист. Зашел в музей и увидел в нем ложку своего любимого писателя. Чтобы не привлекать к себе внимания, он сделал несколько фотографий, достал ее и засунул в рукав.

- Данный предмет представляет для меня культурную и историческую ценность. Я похищал ложку не для продажи и не ради баловства, это было для моей частной коллекции. В содеянном раскаиваюсь, - сказал на допросе горе-коллекционер.

Как сообщают в региональном управлении МВД, на мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. А похищенная ложка в скором времени будет возвращена в музей.

Татьяна Пикунова благодарит полицейских, которые сумели найти пропажу. Теперь руководству музея предстоит хорошенько подумать над тем, как обезопасить закрытые экспонаты. Не исключено, что теперь на шкаф придется повесить замок.