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НовостиОбщество18 сентября 2026 13:49

Дмитрий Медведев назвал технологическое лидерство сквозной идеей развития экономики

Технологическое лидерство должно стать сквозной идеей развития всей российской экономики, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково
Источник:kp.ru
Фото: Григорий Надток

Фото: Григорий Надток

По его словам, эта цель важна для укрепления суверенитета страны и входит в число национальных целей развития, поставленных президентом.

Политик также перечислил актуальные технологии, которые определят мир в ближайшие десятилетия: искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы, космические сервисы, передовая медицина, энергетическая инфраструктура и новые материалы.

«Дальнейшее развитие и масштабирование инновационной среды — это возможность создавать новые технологии, нанизывая одно на другое: лабораторную базу, производственные возможности и, конечно, финансовые возможности», — сказал он.

Для масштабирования нужно задействовать весь потенциал исполнительной власти: правительство страны и регионов, корпорации, университеты, институты развития и стартапы.

«Нужно сделать всё, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде — от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В качестве примера быстрой реализации технологий он привел оборонную сферу, где решения создаются и внедряются в жизнь в кратчайшие сроки. Для лидерства, по его словам, скорость внедрения значит не меньше, чем качество самих разработок и их итоговая практическая ценность для экономики страны.