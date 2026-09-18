Дмитрий Медведев назвал технологическое лидерство сквозной идеей развития экономики

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По его словам, эта цель важна для укрепления суверенитета страны и входит в число национальных целей развития, поставленных президентом.

Политик также перечислил актуальные технологии, которые определят мир в ближайшие десятилетия: искусственный интеллект, автономные системы, робототехника, цифровые платформы, космические сервисы, передовая медицина, энергетическая инфраструктура и новые материалы.

«Дальнейшее развитие и масштабирование инновационной среды — это возможность создавать новые технологии, нанизывая одно на другое: лабораторную базу, производственные возможности и, конечно, финансовые возможности», — сказал он.

Для масштабирования нужно задействовать весь потенциал исполнительной власти: правительство страны и регионов, корпорации, университеты, институты развития и стартапы.

«Нужно сделать всё, чтобы усиление технологического потенциала страны работало везде — от образования до государственного заказа, от планов пространственного развития до нормативного регулирования», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В качестве примера быстрой реализации технологий он привел оборонную сферу, где решения создаются и внедряются в жизнь в кратчайшие сроки. Для лидерства, по его словам, скорость внедрения значит не меньше, чем качество самих разработок и их итоговая практическая ценность для экономики страны.