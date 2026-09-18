Явка на выборах во Владимирской области составила 13,03 процента

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области, как и по всей стране, проходят выборы депутатов Государственной Думы. По данным на 15 часов 18 сентября участие в голосовании приняли 137 447 избирателей.

Явка составила 13,03 процента. Из них на избирательных участках проголосовали 92603 избирателя (9,5 процента), дистанционно проголосовали 44844 избирателя (55,62 процента).

Свой голос отдали уже губернатор Александр Авдеев и глава города Сергей Волков. А в Гусь-Хрустальном на выборы пришел ветеран Великой Отечественной войны, которому в октябре исполнится 100 лет!

Избирательные участки будут работать до 20 часов.