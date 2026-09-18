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НовостиОбщество18 сентября 2026 10:06

В Гусь-Хрустальном на участке проголосовал ветеран Великой Отечественной войны

Свой голос отдал Николай Ушаков
Алексей СУХОВ
Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

Владимирский облизбирком со ссылкой на администрацию города Гусь-Хрустальный сообщает, что в городе стеклодувов произошло знаковое событие. На избирательный участок пришел отдать свой голос ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков.

Николай Фёдорович - единственный ныне проживающий в Гусь-Хрустальном участник той войны. Он является Почётным гражданином города, готовится отметить в октябре 100-летний юбилей. С 1943 по 1945 год Николай Ушаков в звании рядового в танковых войсках выполнял обязанности шофёра по подвозу топлива к танкам. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы и Кёнигсберга. Войну закончил в Кёнигсберге.

За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны Николай Фёдорович Ушаков награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».