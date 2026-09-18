Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проголосовал на выборах

Фото со страницы Правительства Владимирской области в MAX.

Правительство Владимирской области сообщило, что губернатор 33 региона Александр Авдеев проголосовал на выборах, проходящих в регионе с 18 по 20 сентября.

Также глава региона обратился к жителям с просьбой также прийти на выборы. По его словам, нынешняя избирательная кампания имеет особый статус, так как проходит во время "военных действий, под давлением враждебных России иностранных государств". Он уверен, что главное, что жители страны могут противопоставить этим вызовам – это "наше единство, сплочённость".

Напомним, в регионе работает 936 избирательных участков, организованных в общем порядке, и 7 участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование пройдет три дня, 18-20 сентября. Участки будут открыты с 8 до 20 часов. Подробнее о том, кого мы выбираем и каким образом, вы можете прочитать в нашем материале.