Выборы во Владимирской области 18-20 сентября 2026: как голосовать, последние новости

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 18 по 20 сентября 2026 года во Владимирской области вновь пройдут выборы. И хотя голосование будет трехдневным, этот период уже назвали Единым днем голосования. Рассказываем, какие выборы пройдут в регионе, сколько будет участков и в каком формате будем голосовать.

Кого выбираем

В Единый день голосования -2026 в сентябре во Владимирской области пройдут выборы сразу нескольких уровней: федерального, регионального и муниципального. Очевидно, что главным событием станет избрание депутатов Государственноц Думы РФ. Именно к ним будет приковано основное внимание. Но помимо определения состава в Государственную Думу жители региона будут переизбирать один мандат в Законодательном Собрании Владимирской области (по одномандатному избирательному округу №24) и выбирать также депутатов в представительные органы муниципальных образований.

Всего на муниципальных выборах замещается 30 депутатских мандатов. В частности вязниковцам предстоит выбрать 21 депутата Совета народных депутатов Вязниковского муниципального округа первого созыва. Еще шесть дополнительных выборов в отдельных округах Александровского, Собинского, Петушинского, Меленковского, Юрьев-Польского муниципальных округов и города Гусь-Хрустальный проводятся в связи с досрочными прекращениями полномочий ранее избранных депутатов.

Где и как будем голосовать

Еще раз напомним, что голосование будет трехдневным. Делать волеизъявление жителям 33 региона позволят с 18 по 20 сентября. Стоит напомнить, что впервые трехдневные выборы появились во Владимирской области в период эпидемии коронавируса. И с тех пор почти все избирательные кампании заканчивались выборами длиной в три дня.

Всего во Владимирской области в выборах будет задействовано 939 избирательных участков, три из них образованы в местах временного пребывания избирателей. Это Областная клиническая больница, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира, Центральная городская больница города Коврова.

При этом 455 избирательных участков, где голосуют более 70% избирателей региона, будут оснащены средствами видеонаблюдения с трансляцией в Штаб общественного наблюдения. Со второй половины июня в этих помещениях начался монтаж оборудования. На всех остальных участках будут применяться средства видеофиксации.

Если избиратель не сможет прийти в дни голосования на участок, он имеет право проголосовать дистанционно. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на всех избирательных кампаниях, проходящих на территории Владимирской области.

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

- Процедура дистанционного голосования для нас не новая, ДЭГ уже использовался в нашем регионе на выборах в 2023 и 2024 годах. Подача заявлений на ДЭГ начнется за 45 дней до начала голосования. Подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно, можно будет через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальные комиссии, а за 10 дней - через участковые избирательные комиссии, - отметил Вадим Минаев.

Еще один формат голосование – «Мобильный избиратель». Он предназначается для тех, кто в дни выборов вынужден будет уехать в другие регионы. Таким гражданам позволяется проголосовать по месту фактического пребывания. Однако для этого надо было заранее подать заявление в избирательную комиссию.

Безопасность на участках

26 августа Губернатор Александр Авдеев провёл заседание антитеррористической комиссии Владимирской области. Одной из ключевых тем стало обеспечение безопасности при проведении Единого дня голосования в регионе. В итоге, было озвучено, что в дни голосования охранять избирательные участки будут более 5 тысяч человек. Всем, кто будет идти на избирательные участки, предстоит пройти через рамки металлоискателей. Кроме того, все участки оснащены тревожными кнопками.