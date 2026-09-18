Над Владимирской областью сбили беспилотники

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Министерство обороны России сообщает о том, что ночью 17 сентября дежурными силами ПВО был перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Беспилотники сбили над Владимирской областью, а также территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Как позже сообщили в Правительстве региона, во Владимире обломки беспилотника повредили остекление многоквартирного дома, а также припаркованные у дома машины. Обошлось без пострадавших.