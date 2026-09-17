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НовостиПроисшествия17 сентября 2026 4:58

Во Владимире при падении беспилотника поврежден дом и машины

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 17 сентября на Владимир была совершена атака украинских беспилотников. При падении обломков пострадал многоквартирный дом. Губернатор Александр Авдеев уточняет, что повреждено остекление дома, а также припаркованные поблизости автомобили.

Пострадавших и погибших нет.

РСЧС объявила беспилотную опасность 16 сентября в 23.18. Жителя напомнили о правилах безопасности. Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону «112».