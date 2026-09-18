Во Владимирской области на ДЭГ заявилось более 80 тысяч человек

фото со страницы Избиркома Владимирской области

18 сентября во Владимирской области начались выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по округу № 24 (в Вязниковском муниципальном округе), выборы в органы местного самоуправления.

В выборах депутатов Госдумы участвуют: 7 кандидатов по одномандатному округу № 83, 8 кандидатов по одномандатному округу № 84, федеральные списки кандидатов зарегистрированы у 10 партий.

В дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания примут участие 2 кандидата. В выборах в органы местного самоуправления принимают участие 107 кандидатов - 2 самовыдвиженца, 105 - от политических партий:

80697 избирателей региона, подавших заявление, смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании.

Голосование будет проходить три дня - до 20 сентября с 8 до 20 часов.